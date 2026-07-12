Αντιφίλιπποι: Στις 18 Ιουλίου η 22η Γιορτή Καλαμποκιού με παραδοσιακό γλέντι

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Αντιφιλίππων διοργανώνει το Σάββατο 18 Ιουλίου την 22η Γιορτή Καλαμποκιού στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακές γεύσεις, μουσική και χορό.

Επιστροφή στην παράδοση και τη γειτονιά

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Αντιφιλίππων οργανώνει την 22η Γιορτή Καλαμποκιού, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 στις 21:30 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αντιφιλίππων. Η διοργάνωση αναδεικνύει την αξία της τοπικής παραγωγής και στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του χωριού.

Η φετινή εκδήλωση αφιερώνεται σε βασικά στοιχεία της τοπικής ταυτότητας: στο καλαμπόκι ως προϊόν της γης, στους εθελοντές και τους συγχωριανούς που στηρίζουν τη διοργάνωση, στις πολιτιστικές παραδόσεις του Παγγαίου και στις προσφυγικές κοινότητες Μικρασιατών, Θρακιωτών και Ποντίων. Επιπλέον, τιμάται η παρουσία των μεταναστών που επιστρέφουν το καλοκαίρι για να συναντήσουν τις οικογένειές τους.

Δωρεάν προσφορές: Το κοινό θα μπορεί να απολαύσει προσφορές χωρίς εισιτήριο. Στον χώρο θα προσφέρονται ψητό και βραστό καλαμπόκι, παραδοσιακή μπομπότα και χαβίτσι. Τα μέλη και οι εθελοντές του συλλόγου θα διαθέσουν επίσης παγωμένα ποτά και ψητά.

Ημερομηνία: Σάββατο 18 Ιουλίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30

Τόπος: Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου Αντιφιλίππων

Είσοδος: Ελεύθερη

«Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να κρατήσουμε ζωντανές τις παραδόσεις του τόπου μας»

Η βραδιά θα συνοδεύεται από παραδοσιακό μουσικό γλέντι με το συγκρότημα Μπρατίμια/Bratimia και τη φωνή της Σταυρούλας Γελκοβάνη. Η μουσική και ο χορός αναμένεται να δώσουν τον χαρακτήρα της τοπικής πανηγυρικής συνάθροισης, όπου παλαιοί και νέοι κάτοικοι θα βρεθούν μαζί.

Προσφορά Τύπος Ψητό καλαμπόκι Φαγητό Βραστό καλαμπόκι Φαγητό Παραδοσιακή μπομπότα Εδέσμα Χαβίτσι Εδέσμα Παγωμένα ποτά & ψητά Προσφορές από εθελοντές

Για τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες της Καβάλας, η γιορτή αποτελεί ευκαιρία επαφής με τοπικά προϊόντα και παράδοση. Η εκδήλωση λειτουργεί ταυτόχρονα ως κοινωνικό γεγονός που ενισχύει την τοπική οικονομία σε μικροκλίμακα (προμήθειες, εργασία εθελοντών) και αναδεικνύει ήθη και έθιμα που σχετίζονται με την παραγωγή και τη γαστρονομία του τόπου.

Οι διοργανωτές καλούν τους κατοίκους να συμμετάσχουν ενεργά, επισημαίνοντας το ρόλο των εθελοντών και τη σημασία της διατήρησης των πολιτιστικών παραδόσεων. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ωστόσο η επιτυχία της γιορτής εξαρτάται από την τοπική κινητοποίηση και τη στήριξη των κατοίκων.

Προτεινόμενες πρακτικές για τους παρευρισκόμενους: άνετος ρουχισμός και υπόδηση για υπαίθρια εκδήλωση, προσέλευση νωρίτερα για καλύτερο χώρο, και σεβασμός στις οδηγίες των εθελοντών και του συλλόγου για την ομαλή διεξαγωγή της βραδιάς.