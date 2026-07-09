Απομακρύνεται επικίνδυνη πεζογέφυρα στα Λεχαινά για λόγους οδικής ασφάλειας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για την καθαίρεση της πεζογέφυρας στη διασταύρωση των Λεχαινών επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών–Πύργου. Το έργο χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ και έχει προϋπολογισμό <strong>74.400,00 €</strong> με ΦΠΑ.

Έγκριση μελέτης και δημοπράτησης

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται η καθαίρεση της πεζογέφυρας στη διασταύρωση των Λεχαινών επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών–Πύργου, μετά την έγκριση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης. Η παρέμβαση έχει στόχο την άμεση άρση των κινδύνων που εντοπίστηκαν στην υπερυψωμένη κατασκευή πάνω από τον οδικό άξονα.

Η απόφαση έρχεται ως συνέχεια διαχρονικών αιτημάτων της Δημοτικής Αρχής Ανδραβίδας–Κυλλήνης, που είχε επισημάνει επανειλημμένα την επικινδυνότητα της πεζογέφυρας για διερχόμενα οχήματα και πεζούς.

Τεχνικό αντικείμενο και επιπτώσεις

Η επέμβαση προβλέπει την πλήρη αποξήλωση και την απομάκρυνση της κατασκευής. Η αφαίρεση της πεζογέφυρας αναμένεται να μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού, όπου η παρουσία υπερυψωμένων στοιχείων δημιουργούσε προβλήματα στην ορατότητα και στη ροή της κυκλοφορίας.

Αντικείμενο: πλήρης αποξήλωση και απομάκρυνση της πεζογέφυρας

Τοποθεσία: διασταύρωση των Λεχαινών, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών–Πύργου

Αρμόδια: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (έγκριση μελέτης/τευχών)

Κόστος και χρηματοδότηση

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 74.400,00 € με ΦΠΑ, ή 60.000,00 € προ ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), χωρίς ανάγκη πρόσθετης τοπικής συμμετοχής.

Στοιχείο Ποσό Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 74.400,00 € Προϋπολογισμός προ ΦΠΑ 60.000,00 € Πηγή χρηματοδότησης Κ.Α.Π.

Δήλωση Δημάρχου

«Η ασφάλεια στο οδικό μας δίκτυο είναι αδιαπραγμάτευτη. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ανταποκρίθηκε σε ένα χρόνιο αίτημα, απομακρύνοντας μια κατασκευή που αποτελούσε εστία κινδύνου πάνω από την Εθνική Οδό. Ευχαριστώ την Περιφέρεια για τα γρήγορα αντανακλαστικά της, εξασφαλίζοντας ασφαλείς μετακινήσεις για δημότες και επισκέπτες.»

Η παρέμβαση αναμένεται να βελτιώσει άμεσα τις συνθήκες κυκλοφορίας στο σημείο. Παρότι δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα χρονοδιαγράμματα εργασιών στη σχετική ενημέρωση, η έγκριση των τεχνικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης θεωρείται καθοριστικό βήμα πριν από την ανάθεση και την έναρξη των εργασιών.

Για τους κατοίκους των Λεχαινών και τους χρήστες της παλαιάς Εθνικής Οδού, η αφαίρεση της πεζογέφυρας σηματοδοτεί μείωση των άμεσων κινδύνων στην κυκλοφορία και αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των μετακινήσεων.