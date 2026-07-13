Άργος: Η μαγνητική δείχνει ευθεία βολή στον 20χρονο — νέες ιατρικές ενδείξεις

Νέα ιατρικά ευρήματα και γνωματεύσεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος, ενώ δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ βρίσκονται πλέον σε φυλακή.

Νέα ιατρικά στοιχεία στην υπόθεση του 20χρονου

Νέα δεδομένα προκύπτουν για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος, καθώς από την απεικόνιση της μαγνητικής τομογραφίας του εγκεφάλου εντοπίστηκε ένα ξένο σώμα που ταυτοποιείται ως σφαίρα. Σύμφωνα με την υπεράσπιση της μητέρας, τα ευρήματα προσομοιάζουν σε ευθεία βολή και όχι σε εξοστρακισμό, ιδίως επειδή το βλήμα εμφανίζεται ακέραιο.

Στο νοσοκομειακό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα διακρίνεται η σφαίρα εντός του κρανίου του θύματος. Παράλληλα, ιατρική γνωμάτευση από το Θριάσιο νοσοκομείο αναφέρει ότι το ξένο σώμα είναι «ομοιάζον με βλήμα μετωπιαία δεξιά», σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί και ο αριθμός των βολών που καταγράφηκαν στο σημείο: έχουν βρεθεί 13 κάλυκες, ενώ καταγραφές από κάμερα ασφαλείας καταγράφουν τουλάχιστον 21 πυροβολισμούς. Σχετική εκτίμηση από πλευράς παράγοντα της υπεράσπισης αναφέρει ότι ο ήχος των διαδοχικών βολών προσομοιάζει με πυροβολισμούς κατά ριπάς, στοιχείο που ενδεχομένως σχετίζεται με τον τρόπο χρήσης του όπλου.

Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που εμπλέκονται στην καταδίωξη απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ναυπλίου και τέθηκαν υπό κράτηση. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

«Από την εικόνα που μας δίνει η τομογραφία δεν προκύπτει πως (η σφαίρα) είναι από εξοστρακισμό γιατί είναι ολόκληρη. Συνάγεται βασίμως και ευθέως πως είναι ευθεία η βολή», τόνισε η δικηγόρος της μητέρας του θύματος.

Η τοπική κοινωνία στο Άργος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και ερωτήματα για τις πρακτικές της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια καταδιώξεων. Ο συνδυασμός ιατρικών ευρημάτων και των επιβαρυντικών στοιχείων για τη χρήση όπλων αναμένεται να έχει κεντρικό ρόλο στη δικαστική διερεύνηση.

Τα επόμενα βήματα της έρευνας θα βασιστούν στα ιατροδικαστικά πορίσματα, στην εξέταση των οπτικών και ηχητικών καταγραφών και στην αποτίμηση του τρόπου χρήσης των όπλων από τους εμπλεκομένους αστυνομικούς. Η εξέλιξη των διαδικασιών θα καθορίσει και την ποινική πορεία της υπόθεσης.

Μαγνητική τομογραφία: εντοπίστηκε σφαίρα εντός κρανίου.

εντοπίστηκε σφαίρα εντός κρανίου. Κάλυκες: 13 στο σημείο, αλλά καταγραφή τουλάχιστον 21 πυροβολισμών.

13 στο σημείο, αλλά καταγραφή τουλάχιστον 21 πυροβολισμών. Καθεστώς εμπλεκομένων: δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ σε φυλακή και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Στοιχείο Καταγραφή Κάλυκες στο σημείο 13 Πυροβολισμοί σε βίντεο τουλάχιστον 21 Ιατρική εκτίμηση «Ομοιάζον με βλήμα μετωπιαία δεξιά»

Η πορεία της υπόθεσης θα παρακολουθηθεί στενά από τους κατοίκους του Άργους και τις τοπικές αρχές, που αναμένουν την ολοκλήρωση των περαιτέρω ιατρικών και δικαστικών ενεργειών.