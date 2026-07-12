Άργος: Νεκρός ο 20χρονος μετά από πυροβολισμούς αστυνομικών — εξελίξεις στην υπόθεση

Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην καταδίωξη. Ο νεαρός μεταφέρθηκε διασωληνωμένος σε ΜΕΘ και υπέκυψε στα τραύματά του μετά από χειρουργική επέμβαση.

Τι συνέβη τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου

Έχασε τη μάχη για τη ζωή του ο 20χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος ύστερα από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Ιουλίου. Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 2:30, όταν σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή ο οδηγός δεν υπάκουσε σε σήμα ελέγχου σε μπλόκο έξω από το χωριό Πυργέλλα και η συνέχεια ήταν καταδίωξη.

Κατά την ίδια εκδοχή, το όχημα κινήθηκε επικίνδυνα και φέρεται να επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολίσει υπηρεσιακά οχήματα. Η καταδίωξη τερματίστηκε όταν τα περιπολικά εγκλώβισαν το αυτοκίνητο και ο ύποπτος έφυγε πεζός προσπαθώντας να διαφύγει, αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Τότε δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση υπηρεσιακών όπλων, τραυματίζοντας τον στον κεφάλι.

Μεταφορά και ιατρική φροντίδα

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους, από εκεί εσπευσμένα στα ΤΕΠ του Θριάσιου και στη συνέχεια στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, διασωληνωμένος με σοβαρό κρανιοεγκεφαλικό τραύμα. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με δηλώσεις της οικογένειας που περιλαμβάνονται σε δημοσιεύματα, η μητέρα του ανέφερε ότι το παιδί έχει αναπηρία και αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας 89% και αντιμετωπίζει δυσκολία στην επικοινωνία. Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο είχε ληφθεί χωρίς τη γνώση της και ότι ο νεαρός πήγε για μπάνιο.

Εξελίξεις στη δικαστική διαδικασία

Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί οδηγήθηκαν σε απολογία ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διαδικασίας, κριθήκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν σε κατάστημα κράτησης. Στις απολογίες τους, οι αστυνομικοί αρνήθηκαν ότι επιδίωκαν να αφαιρέσουν τη ζωή του και υποστήριξαν ότι οι βολές είχαν «προειδοποιητικό» χαρακτήρα.

«Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει»

Στον αντίποδα, η εισαγγελική και ανακριτική διαδικασία θα αξιολογήσει τα στοιχεία υπό το φως της έκβασης του τραυματισμού και του θανάτου, που αναμένεται να επηρεάσει την κατηγορία σε βαθμό και τύπο (απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο πριν την κατάληξη, αλλαγές μετά τον θάνατο).

Τοπικές συνέπειες και ερωτήματα

Ανησυχία στην τοπική κοινωνία για τη χρήση όπλων από αστυνομικούς σε αστικούς/περιοχές κοντά σε οικισμούς.

Ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση καταδιώξεων και την επικοινωνία με άτομα με αναπηρία ή επικοινωνιακές δυσκολίες.

Νομικές και υπηρεσιακές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους και πιθανές αλλαγές στη διερεύνηση του περιστατικού μετά τον θάνατο.

Ημερομηνία/Ώρα Γεγονός 8 Ιουλίου, ~02:30 Μπλόκο έξω από Πυργέλλα — καταδίωξη ξεκινά Ώρα μετά την καταδίωξη Ο 20χρονος τραυματίζεται από πυροβολισμούς — μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Άργους Μεταγενέστερα Διακομιδή στα ΤΕΠ Θριάσιου, στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, νευροχειρουργική επέμβαση, τελική κατάληξη Σάββατο (ώρα απολογιών) Προφυλάκιση των δύο αστυνομικών

Η υπόθεση παραμένει υπό έρευνα σε δικαστικό επίπεδο και αναμένεται συνέχεια με νέα στοιχεία από την προανάκριση και τις δικαστικές αποφάσεις. Οι κάτοικοι του Άργους και της γύρω περιοχής παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς το περιστατικό εγείρει ζητήματα ασφάλειας, ευθύνης των δυνάμεων της τάξης και φροντίδας ευάλωτων ατόμων.