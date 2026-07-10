Άργος: Στα δικαστήρια οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς στον 20χρονο

Δύο αστυνομικοί απολογούνται στο Ναύπλιο μετά από επιχείρηση και καταδίωξη στο Άργος που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου. Κλειδί στην εξέλιξη των ερευνών η βαλλιστική και τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Δικαστικά βήματα και τεχνικές έρευνες μετά το επεισόδιο στο Άργος

Στα δικαστήρια του Ναυπλίου παρέπεμψαν σήμερα οι ανακριτικές αρχές τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας 20χρονος. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την πιθανότητα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Σύμφωνα με όσα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ο νεαρός μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υγείας, έχει κριθεί εγκεφαλικά νεκρός. Στο χώρο του περιστατικού οι Αρχές εντόπισαν κάλυκες και έχουν κατασχέσει ευρήματα που εξετάζονται από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αθήνας.

Ημερομηνία αναφοράς: 10 Ιουλίου 2026 (ημέρα της μεταγωγής και απολογίας των αστυνομικών).

10 Ιουλίου 2026 (ημέρα της μεταγωγής και απολογίας των αστυνομικών). Θέση τραυματία: Κεφάλι — τυφλό τραύμα στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, κοντά στη βάση του κρανίου.

Κεφάλι — τυφλό τραύμα στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, κοντά στη βάση του κρανίου. Τεχνικές εξετάσεις: Βαλλιστική και ιατροδικαστική διερεύνηση θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υπόθεσης.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι η βαλλιστική εξέταση «θα μας δώσει πολλές απαντήσεις για το ποιο όπλο έχει ρίξει ποιες σφαίρες» και ότι πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο από κλιμάκιο εγκληματολογικών. Επιπλέον, επισήμανε ότι ο κανονισμός υπηρεσίας προβλέπει, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, προειδοποιητικές βολές, αλλά τα ευρήματα και η ιατροδικαστική διερεύνηση θα κρίνουν την ερμηνεία των γεγονότων.

«Η βαλλιστική θα μας δώσει πολλές απαντήσεις για το ποιο όπλο έχει ρίξει ποιες σφαίρες», δήλωσε η Κ. Δημογλίδου.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία αναφέρεται ότι στο σημείο εντοπίστηκαν πλήθος κάλυκες. Σε ξεχωριστές δηλώσεις συγγενών αναφέρθηκαν επίσης πληροφορίες για πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, πληροφορίες που έχουν κατατεθεί και αξιολογούνται στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολιτικά σχόλια. Το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, ζήτησε πλήρη διαφάνεια και άμεση δημοσιοποίηση των στοιχείων της υπόθεσης, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό μέρος ευρύτερου προβληματισμού για την άσκηση κρατικής βίας και καταστολής.

Για τους κατοίκους του Άργους, το περιστατικό αναδεικνύει ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, σχέσεων αστυνομίας-κοινωνίας και την ανάγκη σαφών απαντήσεων για το πώς εκτελέστηκαν οι πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια καταδίωξης σε κατοικημένη περιοχή. Η πορεία της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να καθορίσει τις νομικές εξελίξεις και θα παρακολουθείται στενά από τις τοπικές αρχές και την κοινότητα.