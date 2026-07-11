Άργος: Στη φυλακή οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά 20χρονου

Δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Ναυπλίου για τους πυροβολισμούς που άφησαν σοβαρά τραυματισμένο έναν 20χρονο με αναπηρία στο Άργος.

Ανακριτικές εξελίξεις μετά τον σοβαρό τραυματισμό

Με ομόφωνη απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα Ναυπλίου, κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) που εμπλέκονται στον βαρύ τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος, κατά τη διάρκεια καταδίωξης τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 8 Ιουλίου. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο νεαρός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Στην απολογία τους οι δύο ένστολοι αρνήθηκαν ότι είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και ανέφεραν ότι οι βολές ήταν προειδοποιητικές και εκφοβιστικού χαρακτήρα, όταν, όπως υποστήριξαν, έχασαν οπτική επαφή ενώ ο νεαρός επιχειρούσε να διαφύγει πεζός.

Οι αστυνομικοί τόνισαν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό, όχι με στόχο τον νεαρό.

Στην απολογία τους ανέφεραν επίσης ότι το όχημα του φερόμενου ως υπόπτου προσπάθησε να πλήξει υπηρεσιακά οχήματα.

Η υπεράσπιση επικεντρώνει στην πιθανότητα εξοστρακισμού ως αιτίας του σοβαρού τραυματισμού.

«Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, με σκοπό να τον εκφοβίσουμε και να τον αναγκάσουμε να σταματήσει»

Αποκαλυπτικό ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε σε μέσα ενημέρωσης μεταφέρει διάλογο αμέσως μετά τα πυρά, με τους αστυνομικούς να καλούν βοήθεια και να αναφέρουν ότι ο νεαρός «είναι κάτω», γεγονός που έχει προσελκύσει έντονο δημόσιο και δικαστικό ενδιαφέρον.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών σηματοδοτεί την εισαγγελική και δικαστική ανάληψη της υπόθεσης. Στο επόμενο στάδιο αναμένονται τα επίσημα πορίσματα από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και πιθανές περαιτέρω ιατροδικαστικές εξετάσεις που θα προσπαθήσουν να διευκρινίσουν την πορεία της σφαίρας και αν υπάρχει στοιχείο εξοστρακισμού. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινότητα του Άργους, τόσο για την ασφάλεια στον δρόμο όσο και για τη συμπεριφορά των αστυνομικών κατά τις επιχειρήσεις καταδίωξης.

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Οι κάτοικοι του Άργους και οι τοπικοί φορείς αναμένουν ενημέρωση για τα επόμενα στάδια της έρευνας και για τυχόν διοικητικές ενέργειες στο αστυνομικό σώμα. Η υπόθεση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από μέσα ενημέρωσης και τη δικαιοσύνη, καθώς τα αποτελέσματα των ερευνών θα καθορίσουν και τις επόμενες νομικές και υπηρεσιακές ενέργειες.