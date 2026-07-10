Αστατος καιρός με τοπικές καταιγίδες και κύμα ζέστης σε κεντρικά και βόρεια

Σποραδικές βροχές νωρίς και πρόσκαιρες μπόρες το μεσημέρι — το θερμόμετρο αγγίζει κατά τόπους τους 34-35°C. Συνιστάται προσοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες και στη θάλασσα.

Επισκόπηση

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες στην Αττική και πρόσκαιρες μπόρες στα ηπειρωτικά κατά το μεσημέρι και το απόγευμα. Τα δεδομένα προέρχονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Στις περισσότερες θαλάσσιες και νησιωτικές ζώνες προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ στα κεντρικά και βόρεια αναμένονται υψηλές μέγιστες τιμές θερμοκρασίας.

Κύρια χαρακτηριστικά της ημέρας

Τοπικές βροχές νωρίς στην ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια.

νωρίς στην ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια. Πρόσκαιρες μπόρες και τοπικές νεφώσεις μεμονωμένα στη Στερεά και την Πελοπόννησο το μεσημέρι-απόγευμα.

και τοπικές νεφώσεις μεμονωμένα στη Στερεά και την Πελοπόννησο το μεσημέρι-απόγευμα. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ , στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ .

από βόρειες διευθύνσεις 3 με , στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως . Θερμοκρασία σε άνοδο: μέγιστες ως 32–34°C και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35°C.

Αναλυτικά ανά γεωγραφική ενότητα

Η ΕΜΥ περιγράφει τις προβλέψεις ανά περιφέρεια. Ο καιρός παρουσιάζει διακυμάνσεις μεταξύ ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών, με προδιάθεση για αστάθεια στα ορεινά και στα κεντρικά τμήματα των ηπειρωτικών.

Περιοχή Κύρια χαρακτηριστικά Θερμοκρασία (°C) Άνεμοι Μακεδονία, Θράκη Γενικά αίθριος, με μεσημεριανές τοπικές νεφώσεις και όμβρους 18–34 (τοπικά 35) Μεταβλητοί 3–4, κεντρική Μακεδονία 3–5 Ήπειρος, Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα Αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά 21–34 Δυτικοί/βορειοδυτικοί 3–4 Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά Αρχικά λίγες τοπικές βροχές, βελτίωση, αλλά νέες μεσημεριανές-απογευματινές νεφώσεις με μπόρες 21–34 Μεταβλητοί 3–4

Συνέπειες και συμβουλές ασφάλειας

Η συνύπαρξη αστάθειας (τοπικές βροχές και καταιγίδες) με υψηλές θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές απαιτεί προσοχή:

Αποφύγετε υπαίθριες δραστηριότητες τις θερμές ώρες της ημέρας, ειδικά σε περιοχές με προβλεπόμενες μέγιστες έως 35°C .

. Οδηγοί: προσοχή σε πιθανές τοπικές πλημμυρικές συνθήκες ή ολισθηρότητα των δρόμων κατά τις βροχοπτώσεις.

Στην παράκτια ζώνη, λάβετε υπόψη την ενίσχυση των βορείων ανέμων, ιδιαίτερα στο ανατολικό Αιγαίο όπου τοπικά φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Η αστάθεια αναμένεται να είναι πρόσκαιρη, με βελτίωση τις επόμενες ημέρες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές.

Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε για τυχόν τοπικά έκτακτα δελτία της ΕΜΥ και τις οδηγίες των τοπικών αρχών.