Καύσωνας: η 15η Ιουλίου καθορίζει την έναρξη του πρώτου κύματος με θερμοκρασίες έως και 39–40°C

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σημαντική άνοδο θερμοκρασιών μετά τις 15 Ιουλίου, με την Αττική να αναμένεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Συνιστώνται προληπτικά μέτρα για ευπαθείς ομάδες.

Στροφή του καιρού: πότε και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η χώρα μπαίνει σε περίοδο σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας που οδηγεί στο πρώτο σημαντικό κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες μετεωρολογικές εκτιμήσεις, καθοριστική ημερομηνία για την έναρξη του κύματος θεωρείται η 15η Ιουλίου, ημέρα από την οποία θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς την Ελλάδα.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι σε πολλές περιοχές οι μέγιστες τιμές του υδραργύρου θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν τους 39°C, ενώ σε ορισμένα σημεία αναμένεται να πλησιάσουν ή να φτάσουν τους 40°C. Η Αττική αναφέρεται ως μία από τις περιοχές που θα επηρεαστούν πιο έντονα.

Κύριες εκτιμήσεις και σχόλια μετεωρολόγων

Μετεωρολόγοι επιβεβαιώνουν την άφιξη θερμότερων αερίων μαζών και προειδοποιούν για απότομη άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Σημειώνεται πως, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, δεν τεκμηριώνονται προς το παρόν συνθήκες που να χαρακτηρίζονται ως ακραίος καύσωνας, όμως η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τους ειδικούς.

Κίνδυνοι και συστάσεις

Ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, βρέφη, χρόνια πάσχοντες) να περιορίσουν την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες.

Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης κατά τις θερμότερες ώρες.

Επαρκής ενυδάτωση και χρήση δροσερών χώρων όταν είναι δυνατόν.

Στοιχεία σε πίνακα

Ημερομηνία Εκτίμηση 15/07 Καθοριστική ημερομηνία για την άφιξη του κύματος ζέστης Επόμενες ημέρες Θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές έως 39°C, τοπικά ~40°C

Παράλληλα, αναφέρεται πως ο φετινός Ιούνιος κατέγραψε θερμοκρασιακά ρεκόρ στη δυτική Ευρώπη σύμφωνα με το Copernicus, γεγονός που εντάσσεται στο κλίμα ευρύτερης ανόδου των θερμοκρασιών στην περιοχή. Οι μετεωρολόγοι επιμένουν στην ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των στοιχείων, καθώς μικρές μεταβολές στις κινήσεις των αέριων μαζών μπορούν να αλλάξουν το εύρος και την ένταση της ζέστης.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και των υπηρεσιών υγείας. Σε περίπτωση που καταγραφούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αναμένεται να εκδοθούν σχετικές προειδοποιήσεις και οδηγίες προστασίας.

Συντάκτης: Παύλος Ρηγόπουλος, Συντάκτης Καιρού, Show Time CY