Αθήνα: Η Μαρία Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ρίχνεται στη μάχη του τουρνουά γυναικών που επιστρέφει στην Αθήνα μετά από δεκαετίες — πρώτος αντίπαλος η Πολίνα Κουντερμέτοβα.

Η Σάκκαρη μπροστά στο ελληνικό κοινό

Η Μαρία Σάκκαρη θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα της στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Στον πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσει την Πολίνα Κουντερμέτοβα, σε αγώνα που αναμένεται να διεξαχθεί το απόγευμα της Δευτέρας 13/7. Η διοργάνωση φέρνει για πρώτη φορά μετά το 1990 μεγάλο τουρνουά γυναικείου τένις στην Ελλάδα, γεγονός με αυξημένο ενδιαφέρον για το αθηναϊκό κοινό.

Η Σάκκαρη τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου την ιδιαίτερη σημασία που έχει για εκείνη να αγωνιστεί «μπροστά στον λαό μου, στον κόσμο μου», ενώ χαρακτήρισε τον άμεσο στόχο της να κερδίσει το τουρνουά. Παράλληλα ανέφερε ότι δεν σκοπεύει να επικεντρωθεί υπερβολικά στην κατάταξη, προτιμώντας να απολαμβάνει τις συμμετοχές και την εξέλιξή της.

«Νόμιζα ότι θα τελειώσω την καριέρα μου και δεν θα έχω παίξει μπροστά στον λαό μου, στον κόσμο μου.»

Ο αντίπαλος του πρώτου γύρου, η Πολίνα Κουντερμέτοβα, είναι 23 ετών και κατατάσσεται στο No113 της παγκόσμιας κατάταξης. Σε περίπτωση πρόκρισης, στον επόμενο γύρο (16) η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει είτε την Χάριετ Νταρτ είτε κάποια παίκτρια που θα προκριθεί από τα προκριματικά.

Τοποθεσία: ΟΑΚΑ, Αθήνα

ΟΑΚΑ, Αθήνα Τουρνουά: Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250

Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 Ημερομηνία πρώτου αγώνα: Δευτέρα 13/7 (απόγευμα)

Δευτέρα 13/7 (απόγευμα) Αντίπαλοι: Μαρία Σάκκαρη – Πολίνα Κουντερμέτοβα

Εκτός της βασικής αναμέτρησης της Σάκκαρη, στο ταμπλό υπάρχουν και άλλα ελληνικά ενδιαφέροντα ζευγάρια: για παράδειγμα, η Αλίσια Παρκς αναμένεται να αντιμετωπίσει τη Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου. Η παρουσία της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας αναμένεται να αυξήσει την προσέλευση των φιλάθλων και να δώσει ζωντάνια στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Στοιχείο Πληροφορίες Διοργάνωση Vanda Pharmaceuticals Athens Open (WTA 250) Τοποθεσία ΟΑΚΑ, Αθήνα Ημερομηνία πρώτου γύρου Δευτέρα 13/7 (απόγευμα) Κορυφαία Ελληνίδα Μαρία Σάκκαρη

Για τους κατοίκους του Κεντρικού Τομέα Αθηνών η διοργάνωση έχει πρακτικές συνέπειες: αναμένονται αυξημένες συγκοινωνιακές ροές προς το ΟΑΚΑ τις ημέρες των αγώνων, δυνατότητα αύξησης του τουριστικού ενδιαφέροντος και μεγαλύτερη κίνηση σε καφετέριες και καταστήματα γύρω από τις εγκαταστάσεις. Οι θεατές που θα παρακολουθήσουν τους αγώνες εντός ημέρας πρέπει να προγραμματίσουν τη μετακίνησή τους, καθώς οι ώρες αιχμής μπορεί να επηρεάσουν το αστικό δίκτυο μεταφορών.

Η επιστροφή του γυναικείου τένις υψηλού επιπέδου στην Αθήνα είναι γεγονός με σαφή τοπική διάσταση: πέρα από τον αθλητικό χαρακτήρα, προσφέρει ευκαιρίες προβολής της πόλης και κινητοποίησης της τοπικής κοινότητας των φιλάθλων.