Αθήνα: Πέθανε βρέφος 10 μηνών που αεροδιακομίστηκε από τη Ρόδο μετά από πνιγμό

Βρέφος 10 μηνών που είχε υποστεί πνιγμονή κατά τη σίτιση στη Ρόδο διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες παρά τις προσπάθειες των ιατρών.

Σοβαρό περιστατικό με θύμα βρέφος που διακομίστηκε στην Αθήνα

Ένα βρέφος 10 μηνών από τη Ρόδο, που παρουσίασε πνιγμονή κατά τη διάρκεια σίτισης, μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρόδου και στη συνέχεια με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης και η κατάσταση του παιδιού κρίθηκε εξ αρχής ιδιαίτερα σοβαρή.

Στο Νοσοκομείο Ρόδου οι εφημερεύοντες γιατροί προχώρησαν σε άμεσες ενέργειες για την αφαίρεση του κομματιού τροφής που είχε σφηνωθεί στον αεραγωγό του βρέφους και κατάφεραν αρχικά να αποκαταστήσουν τη ροή του αέρα. Παρά ταύτα, σύμφωνα με αναφορές του ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως τις μεταφέρουν ειδησεογραφικά πρακτορεία, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε ήδη επιβαρύνει σοβαρά την κλινική εικόνα.

«Το βρέφος κατέληξε στις 4:30 τα ξημερώματα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό.»

Λόγω της κρίσιμης κατάστασης αποφασίστηκε και οργανώθηκε άμεσα η αεροδιακομιδή προς δομή υγείας στην Αθήνα με συμμετοχή του ΕΚΑΒ. Κατά τη διακομιδή και μετά την άφιξη στην Αθήνα συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ανάνηψης και αντιμετώπισης από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς ωστόσο να αλλάξει το τελικό αποτέλεσμα.

Περιοχή συμβάντος: Ρόδος (σίτιση, βραδινές ώρες)

Πρώτη νοσηλεία: Νοσοκομείο Ρόδου (αφαίρεση ξένου σώματος από αεραγωγό)

Αεροδιακομιδή: σε νοσοκομείο της Αθήνας με συνδρομή ΕΚΑΒ

Χρόνος θανάτου: περίπου 04:30 τα ξημερώματα, σύμφωνα με αναφορές

Το περιστατικό αναδεικνύει την κρίσιμη σημασία της άμεσης παρέμβασης σε περιστατικά πνιγμού, καθώς και το ρόλο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και της διαπεριφερειακής συνεργασίας όταν απαιτείται εξειδικευμένη νοσηλεία σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα. Για τους κατοίκους του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο τον ρόλο των νοσοκομείων της πόλης στη διαχείριση σοβαρών παιδιατρικών περιστατικών που προέρχονται από τα νησιά ή την περιφέρεια.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πρόσθετες ιατρικές λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή αιτία θανάτου πέραν της επιβαρυντικής υποξίας που προκλήθηκε κατά τον πνιγμό, ούτε πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μονάδα της Αθήνας όπου νοσηλεύτηκε το παιδί. Οι οικογένειες και οι τοπικές αρχές της Ρόδου και της Αθήνας συνδέονται σε τέτοια περιστατικά με δεσμούς συνεργασίας ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη μεταφορά και η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών.

Στάδιο Χρονική ένδειξη Τοποθεσία Συμβάν Βραδινές ώρες (Πέμπτη) Ρόδος Αρχική νοσηλεία Μετά το συμβάν Νοσοκομείο Ρόδου Αεροδιακομιδή Μετά την αρχική σταθεροποίηση Αθήνα (νοσοκομείο) Χρόνος θανάτου ≈ 04:30 Νοσοκομείο στην Αθήνα

Η υπόθεση θα παρακολουθείται για τυχόν νεότερα στοιχεία ή επίσημες ανακοινώσεις από τα εμπλεκόμενα νοσοκομεία και τις αρμόδιες αρχές. Για την τοπική κοινότητα, η τραγική αυτή εξέλιξη υπογραμμίζει την ανάγκη ενημέρωσης για την αντιμετώπιση πνιγμού και την ετοιμότητα των υπηρεσιών υγείας τόσο στην περιφέρεια όσο και στην πρωτεύουσα.