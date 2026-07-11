Χερσόνησος: πρόγραμμα προετοιμασίας, φιλικά και συμφωνία με Τσελεγγίδη

Η ομάδα της Χερσονήσου ανακοίνωσε το πρόγραμμα προετοιμασίας για το καλοκαίρι, με την πρώτη προπόνηση στις <strong>27 Ιουλίου</strong>, σειρά φιλικών και την απόκτηση του νεαρού επιθετικού <strong>Γιώργου Τσελεγγίδη</strong> (2007).

Προετοιμασία και φιλικά

Η τοπική ομάδα της Χερσόνησου έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της θερινής προετοιμασίας, με στόχο την αγωνιστική ετοιμότητα ενόψει της νέας σεζόν. Η πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ενώ οι ποδοσφαιριστές θα υποβληθούν σε εργομετρικά τεστ το διήμερο 23-24 Ιουλίου.

Η πρώτη προπόνηση να ορίζεται για την Δευτέρα 27 Ιουλίου ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα το διήμερο 23-24 Ιουλίου οι ποδοσφαιριστές θα περάσουν από εργομετρικά τεστ.

Ο προπονητής Μάριος Σηφάκης θα χρησιμοποιήσει τα φιλικά για να αξιολογήσει το υλικό, αναζητώντας ισορροπία μεταξύ εμπειρίας και νεότητας, με έμφαση σε αντιπάλους από την Γ' Εθνική, ώστε η ομάδα να δοκιμαστεί υπό συνθήκες ανταγωνισμού που προσομοιάζουν σε επίσημα παιχνίδια.

Πρόγραμμα φιλικών

Το πρόγραμμα των φιλικών που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει αναμετρήσεις εντός και εκτός έδρας, με αντιπάλους κυρίως από την τοπική και περιφερειακή σκηνή. Οι ημερομηνίες και αντίπαλοι είναι οι εξής:

08/08 : Κ19 ΟΦΗ – Χερσόνησος

: Κ19 ΟΦΗ – Χερσόνησος 14/08 : Γιούχτας – Χερσόνησος

: Γιούχτας – Χερσόνησος 19/08 : Χερσόνησος – Νεάπολη

: Χερσόνησος – Νεάπολη 22/08 : Χερσόνησος – Βραχάσι

: Χερσόνησος – Βραχάσι 26/08 : Ηρόδοτος – Χερσόνησος

: Ηρόδοτος – Χερσόνησος 29/08 : ΑΟΑΝ – Χερσόνησος

: ΑΟΑΝ – Χερσόνησος 12/09: Χερσόνησος – ΠΟΑ

Ημερομηνία Αντίπαλος Έδρα 08/08 Κ19 ΟΦΗ Εκτός 14/08 Γιούχτας Εκτός 19/08 Νεάπολη Εντός 22/08 Βραχάσι Εντός 26/08 Ηρόδοτος Εκτός 29/08 ΑΟΑΝ Εκτός 12/09 ΠΟΑ Εντός

Τα φιλικά προσφέρουν την ευκαιρία σε τοπικό επίπεδο να αξιολογηθούν παίκτες από τη γύρω περιοχή και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον φιλάθλων, χορηγών και τοπικών μέσων ενημέρωσης. Ειδικά παιχνίδια με ομάδες όπως ο Ηρόδοτος και ο Γιούχτας αναμένεται να συγκεντρώσουν προσοχή, λόγω της εγγύτητας και των ιστορικών τοπικών αντιπαλοτήτων.

Μεταγραφική κίνηση

Στην ομάδα καταγράφηκε και μεταγραφική εξέλιξη: συμφωνία με τον νεαρό επιθετικό Γιώργο Τσελεγγίδη (γεννημένος το 2007), ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στη Γ' Εθνική με τη φανέλα του ΠΟΑ. Η προσθήκη του ενισχύει την επιθετική γραμμή και δημιουργεί προοπτικές για την ανάπτυξη νεότερων παικτών από την περιοχή.

Για τους κατοίκους της Χερσονήσου, οι εξελίξεις σημαίνουν την επανεκκίνηση της τοπικής ποδοσφαιρικής δραστηριότητας και ευκαιρίες συμμετοχής στις φιλικές αναμετρήσεις. Η παρακολούθηση των προπονήσεων, των εργομετρικών και των πρώτων φιλικών θα δώσει σαφή εικόνα για το ρόστερ και τις δυνατότητες της ομάδας εν όψει της νέας περιόδου.