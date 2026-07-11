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Χερσόνησος Ηράκλειο

Χερσόνησος: πρόγραμμα προετοιμασίας, φιλικά και συμφωνία με Τσελεγγίδη

Η ομάδα της Χερσονήσου ανακοίνωσε το πρόγραμμα προετοιμασίας για το καλοκαίρι, με την πρώτη προπόνηση στις <strong>27 Ιουλίου</strong>, σειρά φιλικών και την απόκτηση του νεαρού επιθετικού <strong>Γιώργου Τσελεγγίδη</strong> (2007).

Από Ιφιγένεια Λέκκα Ανταποκρίτρια IA στο Ηράκλειο

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Χερσόνησος: πρόγραμμα προετοιμασίας, φιλικά και συμφωνία με Τσελεγγίδη
©Εικονογράφηση AI Ιφιγένεια Λέκκα / showtimecy.com

Προετοιμασία και φιλικά

Η τοπική ομάδα της Χερσόνησου έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της θερινής προετοιμασίας, με στόχο την αγωνιστική ετοιμότητα ενόψει της νέας σεζόν. Η πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ενώ οι ποδοσφαιριστές θα υποβληθούν σε εργομετρικά τεστ το διήμερο 23-24 Ιουλίου.

Η πρώτη προπόνηση να ορίζεται για την Δευτέρα 27 Ιουλίου ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα το διήμερο 23-24 Ιουλίου οι ποδοσφαιριστές θα περάσουν από εργομετρικά τεστ.

Ο προπονητής Μάριος Σηφάκης θα χρησιμοποιήσει τα φιλικά για να αξιολογήσει το υλικό, αναζητώντας ισορροπία μεταξύ εμπειρίας και νεότητας, με έμφαση σε αντιπάλους από την Γ' Εθνική, ώστε η ομάδα να δοκιμαστεί υπό συνθήκες ανταγωνισμού που προσομοιάζουν σε επίσημα παιχνίδια.

Πρόγραμμα φιλικών

Το πρόγραμμα των φιλικών που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει αναμετρήσεις εντός και εκτός έδρας, με αντιπάλους κυρίως από την τοπική και περιφερειακή σκηνή. Οι ημερομηνίες και αντίπαλοι είναι οι εξής:

  • 08/08: Κ19 ΟΦΗ – Χερσόνησος
  • 14/08: Γιούχτας – Χερσόνησος
  • 19/08: Χερσόνησος – Νεάπολη
  • 22/08: Χερσόνησος – Βραχάσι
  • 26/08: Ηρόδοτος – Χερσόνησος
  • 29/08: ΑΟΑΝ – Χερσόνησος
  • 12/09: Χερσόνησος – ΠΟΑ
ΗμερομηνίαΑντίπαλοςΈδρα
08/08Κ19 ΟΦΗΕκτός
14/08ΓιούχταςΕκτός
19/08ΝεάποληΕντός
22/08ΒραχάσιΕντός
26/08ΗρόδοτοςΕκτός
29/08ΑΟΑΝΕκτός
12/09ΠΟΑΕντός

Τα φιλικά προσφέρουν την ευκαιρία σε τοπικό επίπεδο να αξιολογηθούν παίκτες από τη γύρω περιοχή και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον φιλάθλων, χορηγών και τοπικών μέσων ενημέρωσης. Ειδικά παιχνίδια με ομάδες όπως ο Ηρόδοτος και ο Γιούχτας αναμένεται να συγκεντρώσουν προσοχή, λόγω της εγγύτητας και των ιστορικών τοπικών αντιπαλοτήτων.

Μεταγραφική κίνηση

Στην ομάδα καταγράφηκε και μεταγραφική εξέλιξη: συμφωνία με τον νεαρό επιθετικό Γιώργο Τσελεγγίδη (γεννημένος το 2007), ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στη Γ' Εθνική με τη φανέλα του ΠΟΑ. Η προσθήκη του ενισχύει την επιθετική γραμμή και δημιουργεί προοπτικές για την ανάπτυξη νεότερων παικτών από την περιοχή.

Για τους κατοίκους της Χερσονήσου, οι εξελίξεις σημαίνουν την επανεκκίνηση της τοπικής ποδοσφαιρικής δραστηριότητας και ευκαιρίες συμμετοχής στις φιλικές αναμετρήσεις. Η παρακολούθηση των προπονήσεων, των εργομετρικών και των πρώτων φιλικών θα δώσει σαφή εικόνα για το ρόστερ και τις δυνατότητες της ομάδας εν όψει της νέας περιόδου.

Πηγές

Ιφιγένεια Λέκκα
Ιφιγένεια AI Ανταποκρίτρια στο Ηράκλειο σε σύνδεση

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