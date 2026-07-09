Χερσόνησος: Σύλληψη διευθυντή ξενοδοχείου μετά από καταγγελία 16χρονου εργαζομένου

Οι αρχές διερευνούν καταγγελία ανήλικου εργαζομένου για χτύπημα στην πλάτη, εξύβριση και απειλές — ο διευθυντής συνελήφθη την επόμενη μέρα.

Αστυνομική επέμβαση και καταγγελία ανηλίκου

Στη Χερσόνησο, οι τοπικές αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του διευθυντή ξενοδοχείου το πρωί της 9ης Ιουλίου, έπειτα από καταγγελία 16χρονου εργαζομένου που κατατέθηκε την προηγούμενη μέρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το πρωί της 8ης Ιουλίου. Ο ανήλικος, αλβανικής καταγωγής, μετέβη αυθημερόν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής συνοδευόμενος από τους γονείς του και υπέβαλε μήνυση, καταγγέλλοντας ότι υπέστη χτύπημα στην πλάτη, λεκτική προσβολή και απειλές.

«Ο ανήλικος κατήγγειλε ότι ο διευθυντής τον χτύπησε στην πλάτη, τον εξύβρισε και τον απείλησε», αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Διαδικασία και θέσεις των πλευρών

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του διευθυντή της μονάδας το πρωί της 9ης Ιουλίου. Η υπόθεση έχει ανατεθεί στις αρμόδιες αρχές και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι από μερικές μαρτυρίες προκύπτει πως τα φερόμενα χτυπήματα έχουν αφήσει εμφανή σημάδια στην πλάτη του ανηλίκου. Τα μέσα που μετέδωσαν πρώτα το περιστατικό αναφέρουν επίσης ότι ο διευθυντής αρνείται τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι τα γεγονότα δεν συνέβησαν όπως περιγράφονται και ότι ο εργαζόμενος δεν λέει την αλήθεια.

Ημέρα περιστατικού: 8 Ιουλίου (πρωί)

8 Ιουλίου (πρωί) Καταγγελία στο Τμήμα: 8 Ιουλίου, συνοδεία γονέων

8 Ιουλίου, συνοδεία γονέων Σύλληψη: 9 Ιουλίου (πρωί)

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενο στάδιο

Η υπόθεση αφορά άμεσα τοπικά ζητήματα: την ασφάλεια των εργαζομένων, ειδικά των ανηλίκων, το εργασιακό περιβάλλον στη δυναμική του τουρισμού της περιοχής και την εμπιστοσύνη των οικογενειών προς τις επιχειρήσεις φιλοξενίας. Οι έλεγχοι και οι καταθέσεις που θα ακολουθήσουν αναμένεται να ρίξουν φως στις καταγγελίες και θα καθορίσουν πιθανές νομικές συνέπειες για τον συλληφθέντα.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα και θα αξιολογήσουν τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Για την τοπική κοινωνία, το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη επαγρύπνησης για την προστασία ανηλίκων εργαζομένων και για την τήρηση των εργασιακών κανόνων σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις της Χερσονήσου.