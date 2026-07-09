Χιλιάδες στην Πολυκάρπη για την Κατερίνα Λιόλιου — viral στιγμή με νέο τραγούδι

Μεγάλη προσέλευση στο φεστιβάλ «Στο Ρυθμό της Λίμνης» στην Πολυκάρπη, όπου η Κατερίνα Λιόλιου παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο της κομμάτι και προκάλεσε κύματα αναπαραγωγής στα social media.

Ισχυρή παρουσία κοινού και διαδικτυακή απήχηση

Η εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου στο φεστιβάλ «Στο Ρυθμό της Λίμνης», στην Πολυκάρπη Καστοριάς, προσέλκυσε πάνω από 5.000 θεατές και σηματοδότησε μια δυναμική πολιτιστική βραδιά για την περιοχή. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η ερμηνεύτρια παρουσίασε ζωντανά για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι με τίτλο «Την προσοχή σας παρακαλώ», που άμεσα έγινε αντικείμενο αναπαραγωγής και σχολιασμού στα social media.

Η συμμετοχή πλήθους και η ταχεία διάδοση βίντεο με αποσπάσματα από τη στιγμή της αποκάλυψης δείχνουν ότι η βραδιά είχε διπλό αποτέλεσμα: ζωντανή ψυχαγωγία για τους κατοίκους και προώθηση της πόλης μέσα από ψηφιακά κανάλια.

«Την προσοχή σας παρακαλώ»

Η φράση που είπε η ερμηνεύτρια μόλις άρπαξε το μικρόφωνο λειτούργησε ως σύνθημα και αναπαρήχθη ευρέως, βοηθώντας το απόσπασμα να γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες. Το νέο κομμάτι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, πρόκειται να κυκλοφορήσει από την Panik Platinum και φέρει μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα.

Για την τοπική κοινωνία, εκδηλώσεις αυτού του μεγέθους έχουν πρακτική σημασία: αυξάνουν την επισκεψιμότητα, κινητοποιούν υπηρεσίες (ασφάλεια, καθαριότητα, κυκλοφορία) και ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Ταυτόχρονα, οι ψηφιακές αναμεταδόσεις λειτουργούν ως έκτακτη προβολή για την Καστοριά, προσελκύοντας ενδεχομένως επισκέπτες σε μελλοντικές διοργανώσεις.

Τι σημαίνει για την Καστοριά

Ενίσχυση τοπικής ορατότητας λόγω της μεγάλης απήχησης στα social media.

Οικονομικό όφελος για επιχειρήσεις εστίασης και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ανάγκη για συντονισμό υπηρεσιών ασφάλειας και καθαριότητας σε επόμενες μεγάλες συναυλίες.

Η διοργάνωση εντάσσεται στην ευρύτερη καλοκαιρινή περιοδεία της καλλιτέχνιδας, που περιλαμβάνει εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην Καστοριά η ανταπόκριση του κοινού ήταν έντονη, στοιχείο που καταδεικνύει τη δυνατότητα της περιοχής να φιλοξενεί εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Πολυκάρπη, Καστοριά Εκδήλωση Φεστιβάλ «Στο Ρυθμό της Λίμνης» Παρουσία Πάνω από 5.000 θεατές Νέο τραγούδι «Την προσοχή σας παρακαλώ» (προσεχώς από Panik Platinum)

Η τοπική αγορά και οι υπηρεσίες θα παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς η προβολή που έδωσε η συναυλία μπορεί να ανοίξει δρόμους για παρόμοιες διοργανώσεις το επόμενο διάστημα. Οι διοργανωτές και οι αρμόδιες αρχές καλούνται να αξιοποιήσουν την εμπειρία για βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών και υποδομών.

Η βραδιά στην Πολυκάρπη επιβεβαιώνει ότι η Καστοριά παραμένει ενεργό πολιτιστικό κέντρο το καλοκαίρι, ικανό να προσελκύει μεγάλες παραγωγές και κοινό από την ευρύτερη περιοχή.