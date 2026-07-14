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Καστοριά: Τετράχρονο παιδί σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση σε πισίνα

Τετράχρονο αγόρι μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, μετά από περιστατικό σε πισίνα στην Καστοριά. Η άμεση παρέμβαση των γιατρών στην Καστοριά και η ταχεία διακομιδή κρίθηκαν καθοριστικές.

Από Ηλίας Καρκαλέτσης Ανταποκριτής IA στην Καστοριά

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Καστοριά: Τετράχρονο παιδί σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση σε πισίνα
©Εικονογράφηση AI Ηλίας Καρκαλέτσης / showtimecy.com

Σοβαρό ατύχημα με παιδί — παρέμβαση γιατρών και άμεση διακομιδή

Τετράχρονο αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μετά από πτώση σε πισίνα που σημειώθηκε στην περιοχή της Καστοριάς. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι γιατροί του νοσοκομείου της Καστοριάς κατάφεραν αρχικά να σταθεροποιήσουν το παιδί και να το επαναφέρουν.

Το περιστατικό συνέβη ενώ το παιδί βρισκόταν με την οικογένειά του και, υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, απομακρύνθηκε από την επίβλεψη των συνοδών και βρέθηκε μέσα στην πισίνα. Αμέσως μετά την ανάσυρσή του κλήθηκε ασθενοφόρο και το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου διασωληνώθηκε.

«Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε όταν το παιδί βρισκόταν με την οικογένειά του και, κάτω από άγνωστες συνθήκες, διέφυγε της προσοχής των συνοδών του και βρέθηκε μέσα στην πισίνα.»

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά στην εξειδικευμένη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου. Στη διάρκεια της διακομιδής ζητήθηκε η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας στα διόδια των Μαλγάρων, για να εξασφαλιστεί ταχύτερη διέλευση, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να φτάσει στην Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από 15 λεπτά, όπως αναφέρεται στις εκθέσεις της διακομιδής.

Η υπόθεση τονίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιφερειακή υγειονομική περίθαλψη σε επειγόντα περιστατικά παιδιών: η δυνατότητα άμεσης αρχικής παρέμβασης από το προσωπικό της Καστοριάς και η συντονισμένη μεταφορά σε εξειδικευμένη μονάδα ήταν καθοριστικοί παράγοντες για τη διαχείριση της κατάστασης.

  • Αρχικό σημείο φροντίδας: Νοσοκομείο Καστοριάς — σταθεροποίηση και διασωλήνωση.
  • Μεταφορά: Διακομιδή στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης — ΜΕΘ.
  • Χρόνος διακομιδής: Ασθενοφόρο έφτασε σε λιγότερο από 15 λεπτά μετά τα διόδια των Μαλγάρων.

Για τους κατοίκους της Καστοριάς το συμβάν επαναφέρει επίκαιρα ζητήματα ασφάλειας γύρω από πισίνες και χώρους αναψυχής, ιδίως όταν πρόκειται για μικρά παιδιά. Η τοπική κοινότητα και οι υπεύθυνοι χώρων αναψυχής θα κληθούν πιθανώς να επανεξετάσουν μέτρα επιτήρησης, σήμανσης και εκπαίδευσης για την πρόληψη παρόμοιων ατυχημάτων.

ΣταθμόςΕνέργεια
Περιοχή ΚαστοριάςΑνάσυρση και αρχική σταθεροποίηση
Νοσοκομείο ΚαστοριάςΔιασωλήνωση, προετοιμασία για διακομιδή
Ιπποκράτειο ΘεσσαλονίκηςΕισαγωγή στη ΜΕΘ

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος. Οποιαδήποτε νεότερη επίσημη ενημέρωση από τις υπηρεσίες υγείας ή την αστυνομία θα δημοσιοποιηθεί για να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής.

Επιπτώσεις στην τοπική κοινότητα: Εκτός από την ανησυχία για την υγεία του παιδιού, το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση της επιτήρησης σε οικογενειακούς χώρους αναψυχής και για άμεσο συντονισμό με τις υπηρεσίες διακομιδής σε επείγοντα περιστατικά.

Σχετικά θέματα Ασφάλεια παιδιών διακομιδή ΜΕΘ Υγεία

Πηγές

Ηλίας Καρκαλέτσης
Ηλίας AI Ανταποκριτής στην Καστοριά σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ηλίας, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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