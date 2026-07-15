Πρόταση 9 εκ. ευρώ για Πρότυπο Κέντρο Αυτισμού στην Καστοριά: τι αλλάζει για την περιοχή

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης 9.000.000 ευρώ για τη δημιουργία Πρότυπου Ολοκληρωμένου Κέντρου για τον Αυτισμό στην Καστοριά, με κύριο δικαιούχο την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς. Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση υπηρεσιών και στην κοινωνική ένταξη.

Προτεινόμενη επένδυση και στόχοι

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατέθεσε πρόταση χρηματοδότησης ύψους 9.000.000 ευρώ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑ ΔΑΜ για την ίδρυση ενός Πρότυπου Ολοκληρωμένου Κέντρου για τον Αυτισμό στην Καστοριά. Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήριξης για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και στην προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης στην τοπική κοινωνία.

Ως κύριος δικαιούχος ορίζεται η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς, ενώ στην υλοποίηση εμπλέκονται και δημόσιοι φορείς, όπως η Περιφέρεια και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων με κοινωνικό πρόσημο.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της Καστοριάς

Η δημιουργία πρότυπης δομής θα προσφέρει:

ειδικές υπηρεσίες αξιολόγησης και θεραπείας για παιδιά και ενήλικες με αυτισμό,

υποστηρικτικά προγράμματα κοινωνικής ένταξης και εκπαίδευσης,

ενίσχυση των τοπικών δομών υγείας και κοινωνικής μέριμνας μέσω εξειδικευμένου προσωπικού.

Για πολλές οικογένειες του νομού η πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες συχνά απαιτεί μετακινήσεις σε μεγάλες πόλεις. Η υλοποίηση του κέντρου θα μειώσει αυτά τα ταξίδια, θα διευκολύνει την τακτική παρακολούθηση και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των εμπλεκόμενων ατόμων και φροντιστών.

Φορείς και επόμενα βήματα

Σύμφωνα με την πρόταση, ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων διαμορφώνεται ως εξής:

Φορέας Ρόλος Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Κύριος δικαιούχος και διαχειριστής υπηρεσιών Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή πρότασης και υποστήριξη χρηματοδότησης Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς Τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη έργου

Ακολουθούν διαδικαστικά στάδια αξιολόγησης της πρότασης στο πλαίσιο του ΕΠΑ ΔΑΜ. Αν η χρηματοδότηση εγκριθεί, θα ξεκινήσει η φάση σχεδιασμού και υλοποίησης, που περιλαμβάνει χωροθέτηση, μελέτες και στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό.

Τοπικές επιπτώσεις και προσδοκίες

Το εγχείρημα έχει πολλαπλές επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία: από τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε εξειδικευμένο προσωπικό έως τη βελτίωση της συνολικής προσβασιμότητας σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος συνεργασίας με άλλα δίκτυα υποστήριξης και να ενισχύσει την τοπική ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα αναπηρίας.

Οι κάτοικοι και οι φορείς του νομού παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς η έγκριση της πρότασης θα σηματοδοτήσει μια μακρόπνοη επένδυση στην κοινωνική υποδομή της Καστοριάς.