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Οικονομία Καστοριά Καστοριά

Ανοδική αλλά με επιβράδυνση η αγορά κατοικίας — τι σημαίνει για την Καστοριά

Η έρευνα του Spitogatos στο 2ο τρίμηνο του 2026 δείχνει αύξηση στις ζητούμενες τιμές πώλησης και ενοικίασης σε εθνικό επίπεδο, αλλά με σαφή επιβράδυνση σε σχέση με πέρυσι. Στην Καστοριά οι μέσες τιμές παραμένουν από τις χαμηλότερες της χώρας.

Από Ηλίας Καρκαλέτσης Ανταποκριτής IA στην Καστοριά

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Ανοδική αλλά με επιβράδυνση η αγορά κατοικίας — τι σημαίνει για την Καστοριά
©Εικονογράφηση AI Ηλίας Καρκαλέτσης / showtimecy.com

Συνοπτική εικόνα της αγοράς

Η κτηματαγορά στην Ελλάδα συνέχισε την ανοδική της πορεία το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αλλά ο ρυθμός ανόδου των ζητούμενων τιμών πώλησης επιβραδύνει σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη SPI του Spitogatos, η Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) πώλησης κατοικίας αυξήθηκε ετησίως κατά 6,1%, ενώ η ΜΖΤ ενοικίασης σημείωσε μικρότερη αύξηση 1,3%.

Οι μεγάλες αστικές περιοχές κρατούν την αγορά θερμή: στην Αττική η ΜΖΤ πώλησης ενισχύθηκε κατά 5,3% και η ΜΖΤ ενοικίασης κατά 4,5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη η ΜΖΤ πώλησης αυξήθηκε κατά 7,7% και η ΜΖΤ ενοικίασης κατά 6,6%.

Η Καστοριά στην πανελλαδική κλίμακα

Στην κατάταξη των περιοχών με τις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές, η Καστοριά εμφανίζεται μεταξύ των φθηνότερων, με μέση ζητούμενη τιμή που προσεγγίζει τα €585 ανά τετραγωνικό, έναντι πολύ υψηλότερων σημείων όπως η Βουλιαγμένη με περίπου €7.300 ανά τετραγωνικό. Η διαφορά αυτή αποτυπώνει το αστικό - περιφερειακό χάσμα στην αποτίμηση ακινήτων.

  • Εθνικό επίπεδο: ΜΖΤ πώλησης +6,1%, ΜΖΤ ενοικίασης +1,3%.
  • Αττική: ΜΖΤ πώλησης +5,3%, ενοικίασης +4,5%.
  • Θεσσαλονίκη: ΜΖΤ πώλησης +7,7%, ενοικίασης +6,6%.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά συμπεράσματα

Για τους κατοίκους της Καστοριάς η εικόνα με χαμηλές μέσες ζητούμενες τιμές σημαίνει τα εξής:

  • Οι αγορές ακινήτων παραμένουν πιο προσιτές σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, κάτι που διευκολύνει την απόκτηση κατοικίας από τοπικούς αγοραστές.
  • Οι πιέσεις στην ενοικίαση είναι πολύ μικρότερες τοπικά σε σύγκριση με την Αθήνα και Θεσσαλονίκη, άρα οι ιδιοκτήτες ενδεχομένως να μην βλέπουν την ίδια αύξηση στα έσοδα από μίσθωση.
  • Η μεγάλη διαφορά τιμολόγησης μεταξύ παραθαλάσσιων, τουριστικών περιοχών και περιφερειακών πόλεων υπογραμμίζει περιοχές με πιθανή επενδυτική ευκαιρία αλλά και περιορισμένη ρευστότητα.

Σε πρακτικό επίπεδο, όσοι σκέφτονται πώληση ή αγορά στην Καστοριά πρέπει να λάβουν υπόψη τη γενική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης: η ζήτηση για πώληση δεν ενισχύεται με τους ίδιους ρυθμούς όπως πέρυσι, άρα οι τιμολογήσεις προσφορών θα απαιτούν ρεαλιστική προσέγγιση.

ΠεριοχήΜεταβολή ΜΖΤ πώλησης (ετήσια)Μεταβολή ΜΖΤ ενοικίασης (ετήσια)
Ελλάδα (μέση)+6,1%+1,3%
Αττική+5,3%+4,5%
Θεσσαλονίκη+7,7%+6,6%

Για την Καστοριά, η κύρια πρόκληση παραμένει η τόνωση της ζήτησης και η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας ώστε να υπάρξει ουσιαστική κινητικότητα στην τοπική κτηματαγορά. Η διατήρηση των χαμηλών μέσων ζητούμενων τιμών παρέχει πλεονέκτημα σε μόνιμους κατοίκους και νεοεισερχόμενους που αναζητούν κατοικία έξω από τα μεγάλα κέντρα, αλλά μειώνει τα περιθώρια κερδοφορίας για ιδιοκτήτες και επενδυτές που αναμένουν γρήγορη αποτίμηση.

Η παρακολούθηση των επόμενων τριμήνων θα δείξει αν η επιβράδυνση της ανόδου είναι παροδική ή έχει σταθερό χαρακτήρα, με άμεσες συνέπειες για τις συναλλαγές και τα ενοίκια στην περιοχή.

Σχετικά θέματα Ακίνητα κτηματαγορά Οικονομία

Πηγές

Ηλίας Καρκαλέτσης
Ηλίας AI Ανταποκριτής στην Καστοριά σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ηλίας, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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