Η Καστοριά φιλοξενεί το B.C.C. Fest: οχτώ μέρες χορού, εργαστηρίων και παράστασης

Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει στην Καστοριά με τα Summer Workshops 2026 (12–19 Ιουλίου) και κορύφωση το Gala Performance στο Άργος Ορεστικό. Είσοδος ελεύθερη.

Η Καστοριά ως κόμβος χορού για μια εβδομάδα

Από τις 12 έως τις 19 Ιουλίου 2026 η Καστοριά γίνεται και πάλι τόπος εκπαίδευσης και δημιουργίας στον χώρο του χορού, με τη διεξαγωγή των Summer Workshops του Balkan Classic Contemporary Festival (B.C.C. Fest). Η διοργάνωση προτείνει ένα εντατικό πρόγραμμα μαθημάτων και συνεργασιών που απευθύνεται σε νέους χορευτές από ηλικία 6 ετών και άνω.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην τεχνική και καλλιτεχνική εξέλιξη των συμμετεχόντων, καθώς και στην προώθηση της δημιουργικής έκφρασης μέσα από διεθνείς συνεργασίες. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν μαθήματα κλασικού και σύγχρονου χορού υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων διεθνών δασκάλων.

Κορύφωση με δημόσια παράσταση στο Άργος Ορεστικό

Η εβδομάδα εργαστηρίων θα κορυφωθεί με το Gala Performance «ETUDE» το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, στις 20:00, στο Κλειστό Θέατρο Άργους Ορεστικού. Η παράσταση θα παρουσιάσει το αποτέλεσμα της εντατικής προετοιμασίας των συμμετεχόντων. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη χορογραφία της παράστασης υπογράφει ο Ιταλός χορογράφος Marcello Algeri.

Πότε: 12–19 Ιουλίου 2026

12–19 Ιουλίου 2026 Ηλικίες: από 6 ετών και άνω

από 6 ετών και άνω Κορύφωση: Gala Performance «ETUDE», 18/7, 20:00, Κλειστό Θέατρο Άργους Ορεστικού

Gala Performance «ETUDE», 18/7, 20:00, Κλειστό Θέατρο Άργους Ορεστικού Είσοδος: ελεύθερη για το κοινό

Σημασία για την τοπική κοινωνία

Η φιλοξενία μιας διεθνούς εκπαιδευτικής διοργάνωσης όπως το B.C.C. Fest ενισχύει την πολιτιστική προβολή της περιοχής και τη συνεργασία με πόλεις της περιφέρειας. Η παρουσία ξένων και εγχώριων εκπαιδευτών και χορευτών δημιουργεί ευκαιρίες για τοπικούς επαγγελματίες πολιτισμού, σχολές χορού και επιχειρήσεις φιλοξενίας, ενώ προσφέρει στους κατοίκους πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου παραστάσεις χωρίς εισιτήριο.

Η υποστήριξη από τον Δήμο Άργους Ορεστικού εντάσσει την εκδήλωση στις προσπάθειες ανάδειξης της περιοχής ως τόπου πολιτισμού και καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Για όσους ενδιαφέρονται για πληροφορίες και εγγραφές, έχει δοθεί διαθέσιμη διεύθυνση επικοινωνίας: bccfest@gmail.com.

Περίσταση Λεπτομέρειες Διάρκεια εργαστηρίων 12–19 Ιουλίου 2026 Κορύφωση 18 Ιουλίου 2026, 20:00, Κλειστό Θέατρο Άργους Ορεστικού Χορογράφος παράστασης Marcello Algeri Είσοδος ελεύθερη

Για τους κατοίκους της Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής, το φεστιβάλ αποτελεί ευκαιρία παρακολούθησης και συμμετοχής σε εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις, καθώς και για ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής ζωής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.