Μέτρα για το μεταχρωματικό έλκος: οριοθετημένες ζώνες και απαγορεύσεις στην παραλία Καστοριάς

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ανακοίνωσε μέτρα για τον περιορισμό του Ceratocystis platani μετά την επιβεβαίωση προσβολής σε πλατάνια της νότιας παραλίας. Οριοθετούνται ζώνες, απαγορεύονται εργασίες και απαγορεύεται η μεταφορά φυτικού υλικού χωρίς άδεια.

Ενεργοποίηση φυτοϋγειονομικών μέτρων στην πόλη

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς εξέδωσε απόφαση για τον καθορισμό ζωνών και την εφαρμογή μέτρων με στόχο τη συγκράτηση και την εξάλειψη του οργανισμού Ceratocystis platani — του γνωστού ως μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου. Η απόφαση ακολουθεί εργαστηριακή επιβεβαίωση παρουσίας του παθογόνου σε δέντρα της νότιας παραλίας της πόλης και προβλέπει άμεσες δράσεις από τη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς σε συνεργασία με τον Δήμο Καστοριάς, τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η εφαρμογή των μέτρων επιδιώκει αφενός να προστατεύσει τα δημόσια πάρκα και τις αναπτυσσόμενες νησίδες πρασίνου και αφετέρου να αποτρέψει τη διάδοση του παθογόνου σε άλλες περιοχές της περιφέρειας.

Τι προβλέπουν οι ζώνες και οι απαγορεύσεις

Καθιέρωση εστιακής ζώνης , όπου χωρίς έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας απαγορεύονται υλοτομίες , κλαδεύσεις , χωματουργικές εργασίες και οποιαδήποτε επέμβαση ενδέχεται να τραυματίσει τα πλατάνια.

, όπου χωρίς έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας απαγορεύονται , , χωματουργικές εργασίες και οποιαδήποτε επέμβαση ενδέχεται να τραυματίσει τα πλατάνια. Καθορισμός ζώνης ασφαλείας ακτίνας 1 χιλιομέτρου γύρω από τις επιβεβαιωμένες εστίες, με συνεχή φυτοϋγειονομικό έλεγχο και παρακολούθηση.

γύρω από τις επιβεβαιωμένες εστίες, με συνεχή φυτοϋγειονομικό έλεγχο και παρακολούθηση. Απαγόρευση της μεταφοράς φυτευτικού υλικού και ξυλείας πλατάνου εκτός των οριοθετημένων περιοχών.

Υποχρέωση για απολύμανση μηχανημάτων και εργαλείων σε εργασίες που επιτρέπονται μόνο μετά από άδεια της Δασικής Υπηρεσίας.

Ζώνη Βασικοί περιορισμοί Εστιακή ζώνη Απαγόρευση υλοτομιών, κλαδεμάτων, χωματουργικών επεμβάσεων χωρίς έγκριση Ζώνη ασφαλείας (1 χλμ.) Συνεχής παρακολούθηση και φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι

Ήδη σε εξέλιξη παρεμβάσεις και ρόλοι φορέων

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα, οι πρώτες παρεμβάσεις έχουν αρχίσει: ειδικά συνεργεία απομάκρυναν προσβεβλημένα δέντρα και εφαρμόζονται πρωτόκολλα προστασίας υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς. Στην επιχείρηση εμπλέκονται ο Δήμος Καστοριάς, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση.

Η Περιφερειακή Ενότητα καλεί τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους φορείς να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών και να μην μεταφέρουν φυτικό υλικό ή ξυλεία από τις οριοθετημένες ζώνες προς άλλες περιοχές, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Καστοριάς οι περιορισμοί σημαίνουν πρακτικά αλλαγές στη διαχείριση χώρων πρασίνου και σε εργασίες συντήρησης και κατασκευών κοντά στην παραλία. Κάθε εργασία που αφορά τα πλατάνια θα απαιτεί πλέον συνεννόηση με τη Δασική Υπηρεσία και αυστηρή τήρηση μέτρων απολύμανσης εξοπλισμού.

Η εξέλιξη της κατάστασης θα παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η ενημέρωση προς το κοινό θα γίνεται μέσω της Περιφερειακής Ενότητας και των συνεργαζόμενων φορέων.