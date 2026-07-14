Άργος Ορεστικό: Μνημόσυνο για τον Καπετάν Γέρμα το Σάββατο 18 Ιουλίου

Ο Δήμος Άργος Ορεστικού οργανώνει το ετήσιο μνημόσυνο για τον ανθυπολοχαγό Νικόλαο Τσοτάκο (Καπετάν Γέρμα) με λειτουργία, ιστορική αναφορά και επιμνημόσυνη δέηση στον Μαρτυρικό Γέρμα.

Ετήσιο μνημόσυνο στον Μαρτυρικό Γέρμα

Ο Δήμος Άργος Ορεστικό ανακοίνωσε ότι το ετήσιο μνημόσυνο για τον ανθυπολοχαγό Νικόλαο Τσοτάκο (γνωστός ως Καπετάν Γέρμας) θα τελεστεί το Σάββατο 18 Ιουλίου στον χώρο του Μαρτυρικού Γέρμα. Οι εκδηλώσεις προβλέπεται να περιλαμβάνουν θρησκευτική και τιμητική δέηση καθώς και σύντομη ιστορική αναφορά για το πρόσωπο και τα γεγονότα που σχετίζονται με την περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και θα συνεχιστεί με κατάθεση στεφάνων και επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Καπετάν Γέρμα, στον Μαρτυρικό Γέρμα του Άργους Ορεστικού. Η διοργάνωση γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου και απευθύνεται στην τοπική κοινωνία, σε φορείς και απογόνους.

Το ετήσιο μνημόσυνο του ανθυπολοχαγού Νικόλαου Τσοτάκου (Καπετάν Γέρμας) θα τελέσει ο Δήμος Άργος Ορεστικού το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Μαρτυρικό Γέρμα.

Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο μνημόσυνων και τοπικών εορτασμών που αποσκοπούν στη διατήρηση της μνήμης των γεγονότων και των προσώπων που σημάδεψαν την περιοχή. Για τους κατοίκους του Άργους Ορεστικού, ο ετήσιος αυτός εορτασμός έχει σημασία όχι μόνο ως θρησκευτική τελετουργία αλλά και ως κοινή πράξη συλλογικής μνήμης που συνδέεται με την τοπική ιστορία και την ταυτότητα του τόπου.

Ημερομηνία: Σάββατο 18 Ιουλίου

Σάββατο 18 Ιουλίου Αρχικός χώρος: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Κύρια εκδήλωση: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στο μνημείο του Μαρτυρικού Γέρμα

Στοιχείο Πληροφορία Πρόσωπο Νικόλαος Τσοτάκος (Καπετάν Γέρμας) Τόπος Μαρτυρικός Γέρμα, Άργος Ορεστικό Διοργανωτής Δήμος Άργος Ορεστικού

Η πρακτική αξία της τελετής για την τοπική κοινωνία αφορά τόσο την ιστορική ενημέρωση των νεότερων γενιών όσο και τη δημόσια αναγνώριση των θυσιών που συνδέονται με τα τοπικά ιστορικά γεγονότα. Το μνημόσυνο αποτελεί ευκαιρία για τους κατοίκους να συναντηθούν, να τιμήσουν από κοινού και να διαφυλάξουν την τοπική μνήμη.

Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να ενημερωθούν για τις ώρες τέλεσης της Θείας Λειτουργίας και της επιμνημόσυνης δέησης μέσω των ανακοινώσεων του Δήμου. Η συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις συνιστά συνέχιση της παράδοσης της δημόσιας μνήμης στον τόπο και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή.