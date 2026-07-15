Καστοριά: 4χρονο παιδί διασωληνωμένο μετά από πνιγμό στην πισίνα των παππούδων

Ένα τετράχρονο αγόρι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, μετά από επεισόδιο πνιγμού σε πισίνα στην Καστοριά. Η άμεση παρέμβαση της οικογένειας και του ιατρικού προσωπικού απέτρεψε το χειρότερο, ενώ συνεχίζονται οι εξειδικευμένες εξετάσεις.

Συνοπτικά γεγονότα

Ένα 4χρονο αγόρι ρωσικής καταγωγής μεταφέρθηκε από την Καστοριά στη Θεσσαλονίκη, αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα του σπιτιού των παππούδων του. Οι πρώτες προσπάθειες ανάνηψης έγιναν από την οικογένεια και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου της Καστοριάς, το οποίο το διασωλήνωσε και το έστειλε εσπευσμένα για περαιτέρω φροντίδα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή του σπιτιού των παππούδων, στην περιοχή Χλόη της Καστοριάς.

Το παιδί βρέθηκε κάτω από το νερό και ανέσυρε ο παππούς του.

Στο νοσοκομείο της Καστοριάς εφαρμόστηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) περίπου 15 λεπτά πριν τη διακομιδή.

Αντίδραση των αρχών και ιατρική διαχείριση

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του και προγραμματίζουν σειρά εξειδικευμένων εξετάσεων για την εκτίμηση της νευρολογικής του κατάστασης μετά το επεισόδιο έλλειψης οξυγόνου. Η μεταφορά οργανώθηκε άμεσα με τη συνεργασία του νοσοκομείου της Καστοριάς και των διασωστικών μέσων.

«Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση»

Η οικογένεια, που επισκέπτονταν την περιοχή για καλοκαιρινές διακοπές, παραμένει κοντά στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Θεσσαλονίκης. Στην Καστοριά, το περιστατικό προκάλεσε έντονο σοκ στην τοπική κοινότητα, καθώς αφορά ένα πολύ μικρό παιδί και συνέβη σε οικείο περιβάλλον.

Τοπικές συνέπειες και προκλήσεις

Το γεγονός αναδεικνύει τρεις άμεσες προκλήσεις για την περιοχή:

Την ανάγκη ενημέρωσης και επαγρύπνησης των οικογενειών γύρω από τους κινδύνους των πισινών, ακόμη και σε οικιακούς χώρους.

Την αξία της γρήγορης και αποτελεσματικής παρέμβασης από την πρώτη γραμμή (οικογένεια, τοπικό νοσοκομείο), που στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι έσωσε ζωή με τις πρώτες κινήσεις ανάνηψης.

με τις πρώτες κινήσεις ανάνηψης. Τη σημασία της πρόσβασης σε εξειδικευμένες μονάδες εντατικής θεραπείας παιδιών, όπως αυτή του Ιπποκρατείου, για την περαιτέρω φροντίδα σε σοβαρά περιστατικά.

Χρονική αλληλουχία Ενέργεια Άμεση Ανάσυρση του παιδιού από την πισίνα από τον παππού και προσπάθειες ΚΑΡΠΑ Εντός ωρών Νοσηλεία και διασωλήνωση στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Άμεσα μετά Διακομιδή στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για ΜΕΘ Παίδων

Οι επόμενες ημέρες κρίνονται καθοριστικές για την πορεία της υγείας του παιδιού, καθώς οι γιατροί θα αξιολογήσουν τη λειτουργία του εγκεφαλικού ιστού μετά την περίοδο χωρίς οξυγόνο. Για τους κατοίκους της Καστοριάς το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση της σημασίας της επαγρύπνησης κοντά σε νερό και της ανάγκης άμεσης κινητοποίησης υπηρεσιών υγείας σε επείγουσες καταστάσεις.

Πηγή πληροφοριών: τοπικά και πανελλαδικά μέσα που κατέγραψαν το συμβάν.