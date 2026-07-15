Δήμος Καστοριάς: Προκήρυξη για καθαρίστριες σχολείων — αιτήσεις 16 έως 29 Ιουλίου 2026

Ο Δήμος Καστοριάς καλεί ενδιαφερόμενες/ους να υποβάλουν υπογεγραμμένες αιτήσεις για θέσεις καθαριστριών σχολικών μονάδων ΙΔΟΧ για το διδακτικό έτος 2026-2027. Προθεσμία υποβολής από 16/7 έως 29/7/2026.

Προκήρυξη και προθεσμία

Ο Δήμος Καστοριάς ανακοίνωσε τη διαδικασία πρόσληψης καθαριστριών για τις σχολικές μονάδες, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το διδακτικό έτος 2026-2027. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να είναι υπογεγραμμένη· ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Τρόποι υποβολής και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη

"ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ"

Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή).

Ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Καστοριάς, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, Τ.Κ. 52100 , υπ’ όψη κ. Σινάνη Μαρίας.

, υπ’ όψη κ. Σινάνη Μαρίας. Ηλεκτρονικά, στην αναγραφόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επικοινωνία

και να την καταθέσουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και την εμπειρία. Οι τρόποι υποβολής είναι οι εξής:

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην ανακοίνωση: 24673 51152, 24673 5153, 24673 51164 και 24673 51133. Το ηλεκτρονικό σημείο επαφής που αναφέρεται στην ανακοίνωση είναι: vasiliou@kastoria.gov.gr.

Στοιχείο Πληροφορία Θέσεις Καθαρίστριες σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ) Περίοδος πρόσληψης Διδακτικό έτος 2026-2027 Προθεσμία αιτήσεων 16/07/2026 - 29/07/2026 Τρόποι υποβολής Αυτοπροσώπως / Ταχυδρομικά / Ηλεκτρονικά

Τι σημαίνει για την τοπική κοινότητα

Η προκήρυξη καλύπτει ανάγκες που αφορούν την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Η πρόσληψη καθαριστριών συμβάλλει στην τήρηση των κανόνων υγιεινής στους σχολικούς χώρους, στοιχείο σημαντικό για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Επιπλέον, η διαδικασία προσφέρει σε ενδιαφερόμενες/ους της περιοχής ευκαιρίες απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν την πλήρη συμπλήρωση της αίτησης και την έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και να διασφαλίσουν ότι η αίτηση φέρει υπογραφή. Η υποβολή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου επιτρέπεται μόνο εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρημένη υπογραφή από δημόσια αρχή.

Για περαιτέρω πληροφορίες και για λήψη της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αναλυτικής προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Καστοριάς στα παραπάνω τηλέφωνα ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.