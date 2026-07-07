Δράση οδικής ασφάλειας της Τροχαίας στην 4η Έκθεση Ιστορικών Οχημάτων Καστοριάς

Με στοχευμένη παρουσία στην 4η Έκθεση Ιστορικών Οχημάτων, το Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς ενημέρωσε πολίτες για τον ΚΟΚ, τα ΕΠΗΟ και τα μέσα ελέγχου κυκλοφορίας.

Με κεντρικό άξονα την πρόληψη και τη συνειδητοποίηση των κινδύνων στο οδικό δίκτυο, το Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς πραγματοποίησε ολοκληρωμένη δράση ενημέρωσης στο περιθώριο της 4ης Έκθεσης Ιστορικών Οχημάτων. Η πρωτοβουλία έλαβε χώρα την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 στον δημοτικό χώρο στάθμευσης της πόλης, προσελκύοντας επισκέπτες όλων των ηλικιών, μαζί με παιδιά, γονείς και εκπροσώπους των τοπικών αρχών.

Τι παρουσιάστηκε στο κοινό

Εξειδικευμένοι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς εξήγησαν στον κόσμο, με πρακτικές επιδείξεις, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή αστυνόμευση και τον έλεγχο κυκλοφορίας. Η παρουσίαση, πέρα από το ενημερωτικό υλικό για την οδική ασφάλεια, εστίασε στη λειτουργία συσκευών που συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση παραβάσεων και ατυχημάτων.

Ηλεκτρονικό αλκοτέστ για τον άμεσο έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

για τον άμεσο έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Ραντάρ μέτρησης ταχύτητας για τον εντοπισμό υπερβάσεων στα όρια ταχύτητας.

για τον εντοπισμό υπερβάσεων στα όρια ταχύτητας. Σύστημα ελέγχου ταχογράφων (αναλογικών και ψηφιακών) για την τήρηση κανόνων χρόνων οδήγησης/ανάπαυσης.

Παράλληλα, εκτέθηκαν περιπολικό και μοτοσυκλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας, δίνοντας στους πολίτες ρεαλιστική εικόνα του τρόπου αστυνόμευσης και του επιχειρησιακού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην περιοχή.

Ενημέρωση για τα ΕΠΗΟ και τον ΚΟΚ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σωστή χρήση των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), με διανομή φυλλαδίων για τους βασικούς κανόνες ασφαλούς κίνησης. Η υπενθύμιση της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αποτέλεσε κοινό παρονομαστή της δράσης, με στόχο να εμπεδωθεί ότι η πρόληψη παραμένει η πιο αποτελεσματική ασπίδα απέναντι στα τροχαία.

Στόχος και τοπικός αντίκτυπος

Ο κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου της Καστοριάς. Σε ένα περιβάλλον όπου η κίνηση συνδυάζει αστικό ιστό, τουριστική δραστηριότητα και οδικά τμήματα με διαφοροποιημένες συνθήκες, η ενημέρωση λειτουργεί ως καθημερινό εργαλείο προστασίας. Μέσα από απτές επιδείξεις και διάδραση με το κοινό, η Τροχαία επιδίωξε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα μέσα ελέγχου αλλά και να καλλιεργήσει μια πιο προσεκτική οδική συμπεριφορά.

Η δράση, ενταγμένη στην καθιερωμένη έκθεση ιστορικών οχημάτων, αξιοποίησε τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών για να περάσει στέρεα μηνύματα πρόληψης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, ο χώρος φιλοξένησε περίπου 100 οχήματα και πλήθος επισκεπτών, γεγονός που βοήθησε την ενημέρωση να φτάσει σε ευρύ κοινό.

Χρήσιμες πληροφορίες για τους οδηγούς

Οι επισημάνσεις της Τροχαίας εστίασαν σε καθημερινές πρακτικές που μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο:

Τήρηση ορίων ταχύτητας και προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες δρόμου.

και προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες δρόμου. Αποφυγή οδήγησης μετά από κατανάλωση αλκοόλ · προτίμηση σε εναλλακτική μετακίνηση.

· προτίμηση σε εναλλακτική μετακίνηση. Σωστή χρήση και κίνηση των ΕΠΗΟ με σεβασμό στους κανόνες και στους άλλους χρήστες.

Πλαίσιο εκδήλωσης

Τα βασικά στοιχεία της διοργάνωσης και της δράσης συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία Τοποθεσία Συμμετοχή 5 Ιουλίου 2026 Δημοτικός χώρος στάθμευσης, Καστοριά Περίπου 100 οχήματα και πλήθος επισκεπτών

Η επιλογή της έκθεσης ως «όχημα» ενημέρωσης αποδείχθηκε λειτουργική: η επαφή με ανθρώπους που αγαπούν τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για συζητήσεις γύρω από την ασφάλεια, τη συντήρηση, αλλά και τη συμπεριφορά στον δρόμο.

Συνεχής προσπάθεια πρόληψης

Η πρωτοβουλία της Τροχαίας Καστοριάς εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Ελληνικής Αστυνομίας να ενισχύσει την πρόληψη μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση. Η παρουσία ενημερωτικού υλικού και ο διάλογος με τους πολίτες σηματοδοτούν ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι περιστασιακή εκστρατεία αλλά καθημερινή στάση, με προφανή οφέλη για όλους.

Με την ολοκλήρωση της δράσης, το μήνυμα ήταν σαφές: υπευθυνότητα στο τιμόνι, σεβασμός στον ΚΟΚ και προσοχή στην κίνηση των ΕΠΗΟ. Η οδική ασφάλεια στην Καστοριά κερδίζει έδαφος όταν η ενημέρωση συναντά την πράξη.