Τραγική ανακοπή 4χρονου σε πισίνα στην Καστοριά — νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Θεσσαλονίκη

Ένα παιδί 4 ετών ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από πισίνα στην Καστοριά και μετά από προσπάθειες επαναφοράς διακομίστηκε διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο. Οι επόμενες ημέρες κρίνουν την εξέλιξη της υγείας του.

Σοβαρό περιστατικό σε οικία της Καστοριάς

Ένα σοβαρό ατύχημα σε οικογενειακή κατοικία της Καστοριάς είχε ως αποτέλεσμα ένα 4χρονο παιδί να υποστεί καρδιακή ανακοπή μετά την πτώση του σε πισίνα. Το περιστατικό συνέβη όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας και βρέθηκε στο νερό της πισίνας που βρίσκεται στην οικία του παππού του.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου οι θεράποντες γιατροί έδωσαν μάχη για να το επαναφέρουν. Μετά τις προσπάθειες ανάνηψης, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην ΜΕΘ.

«Το παιδί ήρθε χωρίς ζωτικά σημεία. Ήταν μια απ’ τις πιο δύσκολες, αν όχι η δυσκολότερη μάχη που δώσαμε… ευτυχώς σε ένα τέταρτο η καρδιά του πήρε μπροστά»

Η παραπάνω δήλωση ανήκει στον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Καστοριάς, Στάθη Κουλούρη, που περιέγραψε τα δραματικά πρώτα λεπτά και την προσπάθεια των γιατρών. Οι θεράποντες ιατροί τονίζουν ότι οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες και ότι παρακολουθούν στενά τόσο τη γενική κατάσταση όσο και την εξέλιξη της εγκεφαλικής λειτουργίας του παιδιού.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινότητα

Το περιστατικό φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και επιτήρησης μικρών παιδιών σε ιδιωτικούς χώρους με υδάτινα στοιχεία. Για τους κατοίκους της Καστοριάς, υπενθυμίζει την ανάγκη αυξημένης προσοχής όταν υπάρχουν πισίνες σε οικίες, ακόμη και εντός οικογενειακού περιβάλλοντος.

Άμεση αντίδραση : Η έγκαιρη μεταφορά και οι προσπάθειες ανάνηψης στο τοπικό νοσοκομείο προσέφεραν την πρώτη ευκαιρία επαναφοράς.

: Η έγκαιρη μεταφορά και οι προσπάθειες ανάνηψης στο τοπικό νοσοκομείο προσέφεραν την πρώτη ευκαιρία επαναφοράς. Διακομιδή στη Θεσσαλονίκη : Η ανάγκη για ΜΕΘ και εξειδικευμένη φροντίδα οδήγησε στη μεταφορά στο Ιπποκράτειο.

: Η ανάγκη για ΜΕΘ και εξειδικευμένη φροντίδα οδήγησε στη μεταφορά στο Ιπποκράτειο. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες: Η παρακολούθηση της εγκεφαλικής λειτουργίας θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία.

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Για την τοπική κοινωνία, το γεγονός αποτελεί υπενθύμιση της σημασίας των μέτρων προστασίας γύρω από πισίνες: περιφράξεις, επιτήρηση και άμεση πρόσβαση σε μέσα πρώτων βοηθειών. Επισημαίνεται επίσης ο ρόλος των τοπικών νοσοκομείων και του προσωπικού τους στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, καθώς η αρχική ανάνηψη στο Νοσοκομείο Καστοριάς ήταν καθοριστική για την επιβίωση του παιδιού.

Οι αρμόδιες αρχές και υγειονομικές υπηρεσίες δεν έχουν δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος. Οι συγγενείς και οι θεράποντες ιατροί κρατούν στάση αναμονής, ενώ η τοπική κοινωνία εκφράζει ανησυχία και στήριξη στην οικογένεια. Οι επόμενες μέρες θα δείξουν την εξέλιξη της κατάστασης.

Σημείωση για τους πολίτες: Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιωτικές ή κοινόχρηστες πισίνες, συνιστάται να εφαρμοστούν πρακτικά μέτρα προφύλαξης και να υπάρχει σχετική εκπαίδευση σε βασικές πρώτες βοήθειες.