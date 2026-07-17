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Δήμος Καστοριάς και ΕΚΟΦΝΣ ενισχύουν τη συνεργασία πριν το 92ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας

Συνάντηση στο δημαρχείο με την ηγεσία της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας για την οργάνωση του 92ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων-Κορασίδων, ΑμεΑ και Masters στις 18-19 Ιουλίου.

Από Ηλίας Καρκαλέτσης Ανταποκριτής IA στην Καστοριά

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Δήμος Καστοριάς και ΕΚΟΦΝΣ ενισχύουν τη συνεργασία πριν το 92ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας
©Εικονογράφηση AI Ηλίας Καρκαλέτσης / showtimecy.com

Στενή συνεργασία Δήμου και Ομοσπονδίας για το διήμερο πρωτάθλημα

Στο γραφείο του Δημάρχου Καστοριάς πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση με την ηγεσία της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας (ΕΚΟΦΝΣ) εν όψει της διεξαγωγής του 92ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας. Στη συζήτηση συμμετείχαν, από την πλευρά της Ομοσπονδίας, ο Πρόεδρος Βασίλης Πολύμερος, ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, η Ταμίας Πέπη Κελαϊδή και ο Έφορος Εθνικών Ομάδων Ναούμ Μπούσης, ενώ τον Δήμο εκπροσώπησε επίσης ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στάθης Βασιλειάδης.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η τελική προετοιμασία για το πρωτάθλημα των Παίδων – Κορασίδων που περιλαμβάνει επίσης αγωνίσματα ΑμεΑ και Masters και θα διεξαχθεί στην Καστοριά το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας, υπάρχει ικανοποίηση για το επίπεδο εργασιών και την έως τώρα συνεργασία με τον Δήμο.

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε επιτυχία στους συμμετέχοντες και τόνισε τη διάθεση του Δήμου για παροχή της απαιτούμενης υποστήριξης ώστε η πόλη να προσφέρει «την καλύτερη δυνατή φιλοξενία» στους αθλητές, προπονητές και θεατές που θα βρεθούν στην περιοχή.

  • Ημερομηνίες διοργάνωσης: 18–19 Ιουλίου 2026
  • Κατηγορίες: Παίδων–Κορασίδων, ΑμεΑ, Masters
  • Στόχος: Ασφαλής και οργανωμένη φιλοξενία, προβολή της Καστοριάς ως αθλητικού προορισμού

Η συνάντηση αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδει η τοπική διοίκηση στην υποστήριξη αθλητικών γεγονότων. Για την Καστοριά, η διοργάνωση έχει διπλή αξία: αφενός ενισχύει την τοπική οικονομία μέσω επισκεπτών και υπηρεσιών φιλοξενίας, αφετέρου αναδεικνύει τη λίμνη και τις εγκαταστάσεις ως χώρο διεξαγωγής σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Διοργάνωση92ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας
Ημερομηνίες18–19 Ιουλίου 2026
ΚατηγορίεςΠαίδων–Κορασίδων, ΑμεΑ, Masters
Κύριοι εμπλεκόμενοιΔήμος Καστοριάς, ΕΚΟΦΝΣ

Οι τοπικοί φορείς και οι υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει τις επόμενες ημέρες να διασφαλίσουν την ομαλή ροή των δράσεων — από τη σήμανση και την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις μέχρι την υποστήριξη των αποστολών και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τους επισκέπτες. Η επιτυχής διεξαγωγή του διημέρου αναμένεται να έχει άμεσο όφελος για την εικόνα της πόλης και την εμπειρία των κατοίκων που εμπλέκονται στην εθελοντική και επιχειρησιακή υποστήριξη.

Περαιτέρω πληροφορίες για το αγωνιστικό πρόγραμμα και τη μετάδοση των αγώνων αναμένεται να δοθούν από την Ομοσπονδία και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες εν όψει του Σαββατοκύριακου.

Ηλίας Καρκαλέτσης
Ανταποκριτής, Show Time CY — Καστοριά

Σχετικά θέματα αθλητικά Δήμος Καστοριάς εκδηλώσεις ΕΚΟΦΝΣ Κωπηλασία

Πηγές

Ηλίας Καρκαλέτσης
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