Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 4χρονου από την Καστοριά μετά από πνιγμονή σε πισίνα

Το αγόρι διακομίστηκε διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη στην αυλή των παππούδων στην περιοχή Χλόη και ενεργοποιήθηκε γέφυρα διάσωσης με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

Τραυματισμός σε παιδική ηλικία και νοσηλεία στη ΜΕΘ

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης παραμένει διασωληνωμένο και σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση το 4χρονο αγόρι από την Καστοριά, μετά από επεισόδιο πνιγμονής σε πισίνα. Το περιστατικό συνέβη στην αυλή των παππούδων του στην περιοχή Χλόη της Καστοριάς, όπου το παιδί κατά πληροφορίες διέφυγε της επίβλεψης των συγγενών του και βρέθηκε μέσα στο νερό.

Οι πρώτες ενέργειες έγιναν άμεσα από τη μητέρα και τον παππού, οι οποίοι ανέσυραν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλαν επίπονες προσπάθειες για την επαναφορά του και τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Μεταφορά στην ειδική κλινική και συνεργασία υπηρεσιών

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης οργανώθηκε άμεσα γέφυρα μεταφοράς προς το Ιπποκράτειο με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Τοπικές επιπτώσεις και προειδοποιήσεις

Το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη διαρκούς επίβλεψης των παιδιών σε χώρους με νερό και την προσοχή σε ιδιωτικούς χώρους όπως αυλές και πισίνες. Για την τοπική κοινωνία της Καστοριάς το συμβάν αναδεικνύει ζητήματα πρόληψης αλλά και την αξία της άμεσης συνεργασίας των τοπικών δομών υγείας με υπηρεσίες διάσωσης.

Τοποθεσία συμβάντος: περιοχή Χλόη, Καστοριά.

περιοχή Χλόη, Καστοριά. Πρώτη φροντίδα: Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Διακομιδή: Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ΜΕΘ Παιδιατρικής.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία παιδιού 4 ετών Αρχικός τόπος νοσηλείας Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Τρέχουσα νοσηλεία ΜΕΘ, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη αλλά σταθερή. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για τη διάρκεια της νοσηλείας ή την ακριβή ιατρική έκβαση που αναμένεται. Οι τοπικές αρχές καλούν σε ψυχραιμία τους κατοίκους και υπενθυμίζουν βασικά μέτρα ασφαλείας γύρω από νερά και πισίνες.

Για τους γονείς και κηδεμόνες στην Καστοριά, το περιστατικό λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανάγκης για αυξημένη επίβλεψη σε εξωτερικούς χώρους αναψυχής, καθώς και της σημασίας της άμεσης κλήσης στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος με μικρά παιδιά.