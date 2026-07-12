Κολοκυνθού: Παράνομοι σκουπιδότοποι επιβαρύνουν το τοπίο και την καθημερινότητα

Σε πολλά σημεία της Κολοκυνθού καταγράφονται παράνομες εναποθέσεις ογκωδών και οικιακών απορριμμάτων, με τις υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς να παλεύουν καθημερινά για την αποκατάσταση των χώρων και τους κατοίκους να καλούνται σε μεγαλύτερη ευθύνη.

Στην περιοχή της Κολοκυνθού της Καστοριάς καταγράφονται επαναλαμβανόμενες αλλεπάλληλες εναποθέσεις απορριμμάτων σε χωράφια, δασικές εκτάσεις και δημόσιους χώρους. Φωτογραφικό υλικό που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες απεικονίζει εγκαταλελειμμένα στρώματα, παλιές πολυθρόνες, ρούχα, μπάζα και άλλου είδους αντικείμενα, με αποτέλεσμα την εικόνα υποβάθμισης του περιβάλλοντος και την αύξηση της επιβάρυνσης για τις καθαριστικές υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς αναλαμβάνουν συστηματικά εργασίες συλλογής και καθαρισμού, αλλά η προσπάθεια αυτή συναντά δυσκολίες λόγω του εύρους της γεωγραφικής αρμοδιότητας και του όγκου των απορριμμάτων. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική: η αλόγιστη απόρριψη στερεών αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει φράξιμο ρεμάτων, απειλή για την άγρια πανίδα και αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς, ιδίως σε δασικές εκτάσεις.

Τι παρατηρείται στο πεδίο

Σημεία όπου προηγουμένως υπήρχαν αγροτικές εκτάσεις ή δασική κάλυψη μετατρέπονται σε ανοικτούς χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων. Η επαναλαμβανόμενη εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων δυσχεραίνει τις προσπάθειες καθαρισμού, καθώς απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και μεταφορικό μέσο. Η κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες διατήρησης της καθαριότητας από το προσωπικό του Δήμου.

Οικιακά ογκώδη : στρώματα, πολυθρόνες, έπιπλα.

: στρώματα, πολυθρόνες, έπιπλα. Μπάζα και υλικά οικοδομών : σπασμένα υλικά, προερχόμενα από ανακαινίσεις.

: σπασμένα υλικά, προερχόμενα από ανακαινίσεις. Ρούχα και μικροαντικείμενα: εγκαταλελειμμένα σε δημόσιους χώρους.

Κατηγορία Παράδειγμα Ογκώδη στρώματα, πολυθρόνες Οικοδομικά απόβλητα μπάζα Οικιακά αντικείμενα ρούχα, μικροέπιπλα

Η συνεχής παρουσία τέτοιων εστιών επιβάρυνσης δημιουργεί πρόσθετες δαπάνες και εργατοώρες για τον Δήμο. Η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού είναι περιορισμένη αν οι χώροι συνεχίζουν να μολύνονται. Επίσης, η εικόνα αυτή επηρεάζει την εμπειρία των επισκεπτών και την τοπική οικονομία, καθώς περιοχικές περιοχές της Καστοριάς προσελκύουν κόσμο για περιπάτους και υπαίθριες δραστηριότητες.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτείται συνδυασμός μέτρων:

συνέχιση και ενίσχυση της περισυλλογής από τις δημοτικές υπηρεσίες,

προληπτικοί έλεγχοι και επιτήρηση σε επαναλαμβανόμενα σημεία ρίψης,

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων όσον αφορά στην ορθή απόρριψη αποβλήτων και στις συνέπειες της παράνομης εναπόθεσης,

συνεργασίες με τοπικούς φορείς για οργανωμένες δράσεις καθαρισμού.

Η διατήρηση καθαρών πόλεων και χωριών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ευθύνη των πολιτών, ενώ οι δημοτικές αρχές συνεχίζουν να προσπαθούν με τα μέσα που διαθέτουν. Οι κάτοικοι της Κολοκυνθού και οι επισκέπτες καλούνται να αποφύγουν την απόρριψη αντικειμένων και να χρησιμοποιούν νόμιμες οδούς απόρριψης και ανακύκλωσης, ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής στην περιοχή.