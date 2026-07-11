Τρεις συλλήψεις στην Ηλεία για υπέρβαση θορύβου και παράνομη κατάληψη αιγιαλού

Αστυνομικοί των Α.Τ. Πύργου και Πηνειού προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις ύστερα από ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με καταγγελίες για ένταση μουσικής πάνω από τα όρια και αυθαίρετες κατασκευές που κατέλαβαν κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού.

Επιχειρήσεις ελέγχου σε καφέ-μπαρ και συλλήψεις

Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Ηλεία από αστυνομικούς των Αστυνομικών Τμημάτων Πύργου και Πηνειού, σε σχέση με παραβάσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι υποθέσεις οδήγησαν στη σχηματισμό τριών δικογραφιών, οι οποίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Σύμφωνα με τα διαδοχικά ευρήματα των ελέγχων:

Σήμερα τα ξημερώματα αστυνομικοί του Α.Τ. Πύργου εντόπισαν μια ημεδαπή που λειτουργούσε κατάστημα (καφέ-μπαρ) ως προσωρινά υπεύθυνη και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ένταση μουσικής που υπερέβαινε τα επιτρεπόμενα όρια, όπως προέκυψε από ηχομέτρηση.

Χθες τα μεσάνυχτα, επίσης στο πλαίσιο ελέγχων του Α.Τ. Πύργου, συνελήφθη ημεδαπή ιδιοκτήτρια καταστήματος, μετά από ηχομέτρηση που έδειξε ότι η ένταση της μουσικής ξεπερνούσε τα νόμιμα όρια και διατάρασσε την κοινή ησυχία των περίοικων.

Χθες το πρωί αστυνομικοί του Α.Τ. Πηνειού συνέλαβαν ημεδαπή, ως νόμιμη εκπρόσωπο εταιρείας, όταν κατά τον έλεγχο σε κατάστημα διαπιστώθηκε αυθαίρετη χρήση μεταλλικής εξέδρας μπροστά στην επιχείρηση με τραπεζοκαθίσματα, καταλαμβάνοντας παράνομα κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού. Σε παραπλήσιο σημείο εντοπίστηκε ακόμη μια αυθαίρετη μεταλλική εξέδρα που καταλάμβανε επίσης χώρο του αιγιαλού.

Τοπικές επιπτώσεις και νομικό πλαίσιο

Οι περιπτώσεις που εντοπίστηκαν αφορούν δύο συνηθισμένα προβλήματα για τις παράκτιες και αστικές ζώνες της Ηλείας: την ηχορύπανση από καταστήματα με ζωντανή ή μηχανική μουσική και την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού με εγκαταστάσεις και τραπεζοκαθίσματα. Τέτοιες πρακτικές επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, προκαλούν παράπονα σε περιοίκους και θέτουν σε κίνδυνο την προσβασιμότητα κοινόχρηστων σχέσεων μεταξύ παραθαλάσσιων επιχειρήσεων και δημόσιου χώρου.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε επιτόπιες ηχομετρήσεις για τη διαπίστωση των επιπέδων έντασης και αυτοψία για την καταγραφή των κατασκευών στον αιγιαλό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας συντάσσουν δικογραφίες, οι οποίες θα διαβιβαστούν στη δικαιοσύνη για την περαιτέρω διερεύνηση και ενδεχόμενη άσκηση ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Οι κάτοικοι που ταλαιπωρούνται από υπερβολικούς θορύβους μπορούν να απευθύνονται στην τοπική αστυνομία για επείγοντα μέτρα και να ζητούν επαναληπτικούς ελέγχους.

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων οφείλουν να τηρούν τα όρια έντασης μουσικής και να απέχουν από αυθαίρετες επεμβάσεις στον αιγιαλό, προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα και πρόσθετες νομικές συνέπειες.

Χρονικό Αρχή Παραβατικότητα Σήμερα τα ξημερώματα Α.Τ. Πύργου Μουσική πάνω από τα όρια (ηχομέτρηση) Χθες τα μεσάνυχτα Α.Τ. Πύργου Μουσική υπερβαίνει όρια, διατάραξη κοινής ησυχίας Χθες το πρωί Α.Τ. Πηνειού Αυθαίρετη μεταλλική εξέδρα, κατάληψη αιγιαλού

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους για την τήρηση των υγειονομικών και πολεοδομικών κανόνων, ειδικά σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και παραθαλάσσιες επιχειρήσεις, όπου τέτοια φαινόμενα είναι συχνότερα. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα αποτελέσουν τη βάση για τη συνέχεια της διαδικασίας ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σημείωση: Οι ενέργειες αφορούν περιστατικά που τεκμηριώθηκαν από τους ελέγχους των υπηρεσιών της αστυνομίας, όπως αναφέρθηκαν στις ανακοινώσεις και τα στοιχεία των ελέγχων.