Διάσημοι καλαθοσφαιριστές σε χαλαρές στιγμές στον Πλατύ Γυαλό

Ο Πλατύς Γυαλός έγινε προορισμός ξεκούρασης για τον Κώστα Σλούκα, τον Jan Vesely και τον Bryant Dunston, που επέλεξαν το Branco για βουτιές και οικογενειακές στιγμές.

Τρεις παίκτες υψηλού προφίλ απολαμβάνουν παραλία και υπηρεσίες πολυτελείας

Κατά τις τελευταίες ημέρες η Μύκονος καταγράφει συνεχή ροή επισκεπτών υψηλού προφίλ από τον χώρο του μπάσκετ. Στον Πλατύ Γυαλό εντοπίστηκαν ο Κώστας Σλούκας, ο Jan Vesely και ο Bryant Dunston, οι οποίοι επέλεξαν να περάσουν στιγμές ξεκούρασης στο δημοφιλές beach bar-restaurant Branco.

Τα πρόσωπα αυτά συνδέονται με γνωστές ευρωπαϊκές ομάδες και η παρουσία τους στο νησί επισφραγίζει το διεθνές προφίλ της Μυκόνου. Οι επισκέπτες, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, έφθασαν μαζί με τις οικογένειές τους και εκμεταλλεύτηκαν τις υπηρεσίες που προσφέρει το κατάστημα κοντά στη θάλασσα, με συνθήκες που συνδυάζουν χαλάρωση και γαστρονομία.

Η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου δεν είναι τυχαία: το Branco θεωρείται ένα από τα πιο πολυτελή σημεία του Πλατύ Γυαλού, προσελκύοντας κοινό που αναζητά υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ιδιωτικότητα. Η παρουσία διασήμων στα γνωστά beach hotspots έχει άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα και τη ζήτηση των επιχειρήσεων της περιοχής.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του τουρισμού στην περιοχή, τέτοιες επισκέψεις σημαίνουν αυξημένο ενδιαφέρον σε τομείς όπως: