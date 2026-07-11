Ενίσχυση σχέσεων Καστοριάς–Κίνας: επίσκεψη αποχαιρετισμού της CFNA και μηνύματα για συνέχιση συνεργασίας

Αντιπροσωπεία της China Chamber of Commerce ολοκλήρωσε τις επαφές της στην Καστοριά ως τελευταίο σταθμό του απερχόμενου προέδρου της, με ανταλλαγή ευχαριστιών και προοπτικές διατήρησης των εμπορικών δεσμών στον κλάδο της γούνας.

Σύντομη παρουσία και συμβολισμός της επίσκεψης

Στην Καστοριά ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου σειρά θεσμικών επαφών της κινεζικής ένωσης εμπορίου τροφίμων και προϊόντων γούνας (CFNA), με αφορμή την ολοκλήρωση της πολυετούς θητείας του προέδρου της. Η επιλογή της περιοχής ως τελευταίου σταθμού υπογραμμίζει τη διαχρονική σχέση ανάμεσα στην τοπική γουνοποιία και την κινεζική αγορά.

Συναντήσεις και δηλώσεις

Στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου συμμετείχαν οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχες και εκπρόσωποι της κινεζικής αποστολής. Κατά τη διάρκεια των επαφών, επισημάνθηκε τόσο η συμβολή της Καστοριάς στην ανάπτυξη διμερών εμπορικών σχέσεων όσο και η αμοιβαία εκτίμηση που έχει χτιστεί με την κινεζική πλευρά μέσα από κοινές δράσεις και ανταλλαγές.

Σημεία συμφωνίας και προοπτική

Οι δύο πλευρές ευχαρίστησαν η μία την άλλη για τη συνεργασία των προηγούμενων ετών και εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι σχέσεις αυτές θα συνεχιστούν και μετά την αλλαγή της ηγεσίας της κινεζικής ένωσης. Η επίσκεψη απέκτησε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο απερχόμενος επικεφαλής επιχείρησε να καταδείξει τη σημασία της Καστοριάς για τις διμερείς επαφές στον κλάδο.

"θερμές ευχαριστίες"

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά οφέλη

Για την τοπική οικονομία, η διατήρηση και η ενίσχυση αυτών των δεσμών σημαίνει προσέγγιση ξένων αγορών, διατήρηση εξαγωγικών ροών και ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων γούνας. Ταυτόχρονα, τέτοιες επισκέψεις λειτουργούν ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την προώθηση τοπικών προϊόντων και την προσέλκυση νέων συνεργασιών.

Συνοπτικός απολογισμός συμμετεχόντων

Όνομα Ρόλος Feng Baoxing Απερχόμενος Πρόεδρος CFNA Δημήτρης Σαββόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Όλγα Τράσια Αντιπεριφερειάρχης (θέματα γούνας) Α. Δίτσιου, Ν. Δίτσιου Συνοδοί της κινεζικής αποστολής

Διατήρηση εξωστρέφειας : η συνεργασία με κινεζικούς φορείς παραμένει κρίσιμη για τις εξαγωγές γούνας.

: η συνεργασία με κινεζικούς φορείς παραμένει κρίσιμη για τις εξαγωγές γούνας. Σταθερότητα δεσμών : οι επαφές δείχνουν συνέχεια παρά τις αλλαγές ηγεσίας.

: οι επαφές δείχνουν συνέχεια παρά τις αλλαγές ηγεσίας. Τοπικό όφελος: ενίσχυση επιχειρηματικών δικτύων και ευκαιριών προώθησης προϊόντων.

Η επίσκεψη δεν ανακοίνωσε νέα επενδυτικά σχέδια ή συγκεκριμένα εμπορικά πακέτα, ωστόσο στέλνει μήνυμα συνέχειας στις διμερείς σχέσεις που ενδιαφέρουν άμεσα τον κλάδο της γούνας και τις τοπικές επιχειρήσεις. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, παραμένει σημαντικό να παρακολουθούνται οι επόμενες κινήσεις της CFNA και οι όποιες πρωτοβουλίες της νέας διοίκησης, δεδομένου του ρόλου που μπορεί να παίξει στην προώθηση των προϊόντων της Καστοριάς στην κινεζική αγορά.