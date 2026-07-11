Δωρεά έργου του Γ. Κουκμά εμπλουτίζει τη Δημοτική Πινακοθήκη της Καβάλας

Ένα νέο έργο με θεματογραφία τις βάρκες προστέθηκε μόνιμα στη συλλογή του Πολιτιστικού Κέντρου «Λευτέρης Αθανασιάδης» μετά από δωρεά του Καβαλιώτη ζωγράφου Γιώργου Κουκμά.

Μόνιμη προσθήκη στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης

Σημαντική επέκταση της δημοτικής καλλιτεχνικής συλλογής σηματοδοτεί η δωρεά έργου του Καβαλιώτη εικαστικού Γιώργου Κουκμά προς τον Δήμο Καβάλας. Η παράδοση του πίνακα στον δήμαρχο Θόδωρο Μουριάδη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και το έργο θα παραμείνει ως μόνιμη προσθήκη στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου «Λευτέρης Αθανασιάδης».

Το δωρηθέν έργο εστιάζει στη χαρακτηριστική θεματογραφία του δημιουργού — τις βάρκες — που παραπέμπουν στην παραδοσιακή σχέση της πόλης με τη θάλασσα. Η προσφορά συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη αναδρομική έκθεση «Γιώργος Κουκμάς – 50 Χρόνια Δημιουργίας», η οποία φιλοξενήθηκε στο ίδιο Κέντρο Πολιτισμού ως μέρος των εκδηλώσεων ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2026.

Η δωρεά έχει αξία όχι μόνο ως μεμονωμένο καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και ως ενίσχυση του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης, με άμεσες συνέπειες για την τοπική κοινότητα και την προσβασιμότητα στην τέχνη.

Πολιτιστική αξία: Εμπλουτισμός μόνιμης συλλογής δημοτικού φορέα.

Εμπλουτισμός μόνιμης συλλογής δημοτικού φορέα. Τοπικό αποτύπωμα: Ανάδειξη της ναυτικής και παραθαλάσσιας ταυτότητας της Καβάλας.

Ανάδειξη της ναυτικής και παραθαλάσσιας ταυτότητας της Καβάλας. Δημόσια πρόσβαση: Το έργο θα είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω της Πινακοθήκης.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον καλλιτέχνη για την προσφορά, επισημαίνοντας ότι η δωρεά «εμπλουτίζει την καλλιτεχνική συλλογή του Δήμου και αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για την πολιτιστική ζωή της πόλης». Η κίνηση αυτή ενισχύει την προσπάθεια των τοπικών φορέων να διατηρούν και να προβάλλουν τοπικούς δημιουργούς και να διασφαλίζουν ότι τα έργα παραμένουν προσβάσιμα στον δημόσιο χώρο.

Στοιχείο Πληροφορία Δωρητής Γιώργος Κουκμάς Παραλήπτης Δήμος Καβάλας / Δημοτική Πινακοθήκη Ημερομηνία 10 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία Πολιτιστικό Κέντρο «Λευτέρης Αθανασιάδης»

Για το κοινό της Καβάλας η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια ευκαιρία περαιτέρω γνωριμίας με το έργο τοπικών δημιουργών και υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η παρουσία του πίνακα στη μόνιμη συλλογή μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως δέλεαρ για επισκέψεις στην Πινακοθήκη, εκπαιδευτικές δράσεις και μελλοντικές εκθέσεις που θα αναδείξουν την τοπική εικαστική παραγωγή.

Η δωρεά εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2026, που έδωσαν έμφαση στην ανάδειξη τοπικών καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών και στη σύνδεση της πόλης με την πολιτιστική της παράδοση.