Καταγγελία για σειρά κλοπών στη Θάσο: οικογένεια με παιδιά στο επίκεντρο των ερευνών

Καταγγελία σε τοπική διαδικτυακή ομάδα για οικογένεια που φέρεται να εκμεταλλεύεται τα παιδιά για να αποσπάσει την εμπιστοσύνη και να διαπράττει κλοπές σε Λιμένα και Πρίνο. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενημερωθεί και οι αρχές ζητούν επαγρύπνηση.

Αναφορά που έχει προκαλέσει ανησυχία στο νησί

Σε συναγερμό τέθηκε τις τελευταίες ημέρες η τοπική κοινωνία της Θάσου μετά από ανάρτηση σε δημόσιο φόρουμ όπου καταγγέλλεται ότι μια οικογένεια αλλοδαπών σχετίζεται με σειρά κλοπών σε σημεία του νησιού. Η καταγγελία περιγράφει συμπεριφορές που, αν επιβεβαιωθούν, αφορούν τόσο κλοπές από οχήματα και καταλύματα όσο και απατηλές τεχνικές προσεγγίσεων πολιτών.

Σύμφωνα με την αναφορά, πρόκειται για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά —ένα μικρό κορίτσι και δύο αγόρια— τα οποία φέρονται ότι χρησιμοποιούνται για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να διευκολύνουν την πρόσβαση στον προσωπικό χώρο των θυμάτων. Η καταγγέλλουσα αναφέρει συγκεκριμένο περιστατικό όπου προβαλλόταν ανάγκη χρήσης τουαλέτας, με αποτέλεσμα να δοθεί πρόσβαση στο εσωτερικό και να αφαιρεθούν τσάντα, έγγραφα, κλειδιά και προσωπικά αντικείμενα.

Το γεγονός έχει τεθεί υπόψιν της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θάσου, η οποία έχει λάβει την καταγγελία και διερευνά τα περιστατικά. Η καταγγελία αναφέρει επίσης ότι η ίδια οικογένεια φέρεται να εγκατέλειψε δωμάτιο ξενοδοχείου χωρίς να εξοφλήσει τη διαμονή και ότι έχουν σημειωθεί περιστατικά σε Λιμένα και Πρίνο, με πληροφορίες να την τοποθετούν πλέον σε νότια σημεία του νησιού.

Περιοχές εμπλοκής: Λιμένας, Πρίνος — πιθανή μετακίνηση προς Ποτό/Λιμενάρια.

Λιμένας, Πρίνος — πιθανή μετακίνηση προς Ποτό/Λιμενάρια. Μορφή περιστατικών: κλοπές από δωμάτια ξενοδοχείων, αρπαγή τσαντών/εγγράφων, χρήση παιδιών ως μέσο προσέγγισης.

κλοπές από δωμάτια ξενοδοχείων, αρπαγή τσαντών/εγγράφων, χρήση παιδιών ως μέσο προσέγγισης. Ενέργειες πολιτών: ενημέρωση τοπικής αστυνομίας και επαγρύπνηση επαγγελματιών του τουρισμού.

Η δημοσιοποίηση τέτοιων περιστατικών σε τοπικά δίκτυα προκαλεί ταχύτατη διάδοση της πληροφορίας, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι για την τελική κρίση και ενδεχόμενες διώξεις απαιτούνται στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι αρμόδιες αρχές. Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες προέρχονται από την καταγγέλλουσα και από αναφορές στο διαδίκτυο· η αστυνομία διεξάγει τη σχετική διερεύνηση.

Για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, οι τοπικές αρχές συνιστούν επαγρύπνηση και λήψη απλών προφυλάξεων: μη αφήνετε προσωπικά αντικείμενα χωρίς επίβλεψη σε κοινόχρηστους χώρους, κλειδώστε οχήματα και δωμάτια, και επιβεβαιώστε τα στοιχεία και τις προθέσεις τρίτων πριν τους επιτρέψετε πρόσβαση σε ιδιωτικούς χώρους.

Θέμα Στοιχείο Αρμόδια αστυνομική υπηρεσία Αστυνομικό Τμήμα Θάσου Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 22500 Αναφερόμενες περιοχές Λιμένας, Πρίνος, πιθανόν Ποτό / Λιμενάρια

Επαγγελματίες του τουρισμού και κάτοικοι καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με την Αστυνομία σε περίπτωση που αντιληφθούν ύποπτες κινήσεις ή περιστατικά που να σχετίζονται με την καταγγελία. Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και αναμένει ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για τα επόμενα βήματα της διερεύνησης.

Η καταγγελία επισημαίνει την ανάγκη προσοχής και άμεσης ειδοποίησης των αρχών «σε περίπτωση που αντιληφθούν κάτι ύποπτο», με δεδομένο ότι τα περιστατικά φέρεται να συνέβησαν μέσα σε 24ωρο.