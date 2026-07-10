Εφετείο Κρήτης: δύο αθωώσεις και μία καταδίκη για τον εμπρησμό των απορριμματοφόρων στο Μαλεβίζι

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης αθώωσε δύο εκ των τριών κατηγορουμένων για τον εμπρησμό στο αμαξοστάσιο του Δήμου Μαλεβιζίου και καταδίκασε, με αναγνωρισμένο ελαφρυντικό, τον 55χρονο ως φυσικό αυτουργό σε φυλάκιση τεσσάρων ετών, οδηγώντας στην άμεση αποφυλάκισή του.

Απόφαση του Εφετείου για την υπόθεση εμπρησμού στο Μαλεβίζι

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, στη συνεδρίαση της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2026, επέβαλε διττή ετυμηγορία στην υπόθεση του εμπρησμού των απορριμματοφόρων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Μαλεβιζίου. Η δευτεροβάθμια δικαστική αρχή αθώωσε δύο πρόσωπα λόγω αμφιβολιών και έκρινε ένοχο έναν 55χρονο, αναγνωρίζοντας όμως σε αυτόν το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού.

Συγκεκριμένα, το Εφετείο:

αθώωσε, κατά πλειοψηφία και λόγω αμφιβολιών, τον 46χρονο επιχειρηματία, ο οποίος στον πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη επτά ετών για ηθική αυτουργία,

αθώωσε επίσης τον 41χρονο, που σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε τετραετή κάθειρξη,

έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 55χρονο ως φυσικό αυτουργό και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, με αναγνώριση του μειωμένου καταλογισμού, αποτέλεσμα που οδηγεί στην άμεση αποφυλάκισή του.

Η απόφαση του Εφετείου ανατρέπει εν μέρει την πρωτόδικη κρίση, όπου και οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί με μεγαλύτερες ποινές. Στον πρώτο βαθμό, ο 46χρονος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη επτά ετών για ηθική αυτουργία, ο 55χρονος επίσης σε επταετή κάθειρξη και ο 41χρονος σε ποινή τεσσάρων ετών.

Κατηγορούμενος Πρωτόδικη απόφαση Εφετείο (9/7/2026) 46χρονος (επιχειρηματίας) Κάθειρξη 7 ετών (ηθική αυτουργία) Αθώωση λόγω αμφιβολιών 55χρονος Κάθειρξη 7 ετών Ένοχος, φυλάκιση 4 ετών (μειωμένος καταλογισμός) — αποφυλάκιση 41χρονος Κάθειρξη 4 ετών Αθώωση λόγω αμφιβολιών

Στο ακροατήριο, η έδρα του Εφετείου έλαβε υπόψη τα στοιχεία της δικογραφίας και, σύμφωνα με το σκεπτικό, οι αποδείξεις κρίθηκαν ανεπαρκείς για να διατηρήσουν τις πρωτόδικες καταδίκες ως προς δύο από τους τρεις κατηγορουμένους. Για τον 55χρονο, η ενοχή κρίθηκε ομόφωνα, αλλά με αναγνώριση ελαφρυντικού που μείωσε την επιβληθείσα ποινή.

Η εισαγγελική πρόταση της συνεδρίασης, όπως καταγράφηκε στο ακροατήριο, υπήρξε διαφορετική: η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την καταδίκη και των τριών, διατηρώντας επιφύλαξη μόνο ως προς την πιθανή αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού για τον 55χρονο.

Τοπικές επιπτώσεις και συνέχεια

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που υπήρξαν στην επιχειρησιακή λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας. Ο εμπρησμός στο αμαξοστάσιο είχε οδηγήσει σε σημαντικές ζημιές στον στόλο των απορριμματοφόρων και σε προβλήματα στην αποκομιδή, θέματα που απασχόλησαν τον Δήμο Μαλεβιζίου και τους πολίτες της περιοχής.

Τα επόμενα βήματα για την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εμπλεκόμενους φορείς περιλαμβάνουν:

εκτίμηση των αποκαταστάσεων και αντικατάστασης του κατεστραμμένου εξοπλισμού,

σχέδιο για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αποκομιδής στο επόμενο διάστημα,

παρακολούθηση πιθανών νομικών ενεργειών ή αιτήσεων αναστολής/έφεσης που ενδέχεται να ασκηθούν από τους εμπλεκόμενους.

Η απόφαση του Εφετείου κλείνει έναν σημαντικό κύκλο της δίκης στο δεύτερο βαθμό, αλλά δεν εξαντλεί αναγκαστικά όλες τις νομικές προεκτάσεις της υπόθεσης εφόσον προβλεφθούν περαιτέρω ενέργειες από πλευράς πολιτών ή των κατηγορουμένων.

Η εξέλιξη αυτή έχει ενδιαφέρον για τους κατοίκους του Μαλεβιζίου και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής, καθώς συνδέεται με τη λειτουργία των τοπικών υπηρεσιών και την εμπιστοσύνη στη διαχείριση δημοτικών υποδομών.

Ιφιγένεια Λέκκα

Ανταποκρίτρια Show Time CY, Ηράκλειο