Κικίλιας: τετραετής σχεδιασμός και στήριξη ΑΝΕ για σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση Καλύμνου

Ο υπουργός Ναυτιλίας ανακοίνωσε μέτρα για ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, στήριξη της ΑΝΕ Καλύμνου και τετραετείς διαγωνισμούς για τις άγονες γραμμές. Παράλληλα ενημερώθηκε για τις ανάγκες του Λιμενικού και υπογράμμισε το στρατηγικό ρόλο του νησιού.

Ανακοινώσεις για ακτοπλοΐα, ΑΝΕ και ενίσχυση Λιμενικού

Κατά την επίσκεψή του στην Κάλυμνο, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη για σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού και την ενίσχυση της τοπικής ναυτιλιακής εταιρείας ΑΝΕ Καλύμνου. Οι ανακοινώσεις του αφορούν τόσο την άμεση υποστήριξη υπηρεσιών όσο και τη θεσμική αλλαγή στον τρόπο ανάθεσης των άγονων γραμμών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, το υπουργείο προχωρά στην καθιέρωση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες γραμμές, κίνηση που κατά τον υπουργό στοχεύει στην παροχή προβλεψιμότητας και προγραμματισμού για τους νησιώτες, τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες, καθώς και για τον τουριστικό και επιχειρηματικό τομέα του νησιού.

«Πρέπει να έρθει κανείς τον χειμώνα εδώ, να δει μόνους τους νησιώτες σε άλλες καιρικές συνθήκες, για να καταλάβει πόσο μεγάλες είναι αυτές οι ανάγκες».

Η παρέμβαση στο λιμάνι περιελάμβανε επίσης την υποδοχή του Ελληνοαμερικανού βουλευτή Γκας Μπιλιράκη και πολυμελούς αμερικανικής αποστολής, στοιχείο που υπογράμμισε τη βαρύτητα της επίσκεψης και το διπλό ενδιαφέρον για την περιοχή: τοπικής ανάπτυξης και ευρύτερης γεωστρατηγικής σημασίας.

Στις δηλώσεις του, ο υπουργός επισήμανε ότι η στήριξη της ΑΝΕ Καλύμνου έγινε «εντός του θεσμικού πλαισίου» και με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να διατηρηθεί ενεργή μια εταιρεία με ιστορική σημασία για το νησί. Η διατήρηση της ακτοπλοϊκής παρουσίας θεωρείται κρίσιμη για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική λειτουργία της τοπικής αγοράς, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας επισκέφθηκε υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην Κάλυμνο, όπου ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές ανάγκες της περιοχής. Η παρουσία τοπικών φορέων, όπως ο δήμαρχος Γιάννης Μαστροκούκος και ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ιωάννης Παππάς, υπογράμμισε την κοινή αναγνώριση της στρατηγικής θέσης του νησιού και την ανάγκη ενίσχυσης των μέσων ασφάλειας.

Η ανακοίνωση για επιχειρησιακή ενίσχυση του Λιμενικού και για νέες προσλήψεις, σύμφωνα με την ενημέρωση, στοχεύει στην καλύτερη κάλυψη των αναγκών επιτήρησης και έρευνας-διάσωσης στην περιοχή και στην αύξηση της ασφάλειας για τους κατοίκους και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Σταθερότητα στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις μέσω τετραετών διαγωνισμών.

μέσω τετραετών διαγωνισμών. Στήριξη της ΑΝΕ Καλύμνου εντός θεσμικού πλαισίου για τη διατήρηση της λειτουργίας της.

εντός θεσμικού πλαισίου για τη διατήρηση της λειτουργίας της. Ενίσχυση Λιμενικού με ανακοινώσεις για επιχειρησιακά μέτρα και προσλήψεις.

Για τους κατοίκους της Καλύμνου οι πρωτοβουλίες αυτές σημαίνουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, καλύτερο σχεδιασμό τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα. Η πρακτική εφαρμογή των εξαγγελιών, ωστόσο, θα κριθεί από την ταχύτητα και το εύρος των μέτρων που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Η τοπική κοινωνία περιμένει πλέον συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και τεχνικές λύσεις για να εκτιμηθεί πλήρως το όφελος των εξαγγελιών. Κλειδί για αυτό θα είναι η συνέχεια της συνεργασίας μεταξύ υπουργείου, δημοτικής αρχής, λιμενικών υπηρεσιών και επιχειρηματικών φορέων του νησιού.