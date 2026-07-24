Εγκλωβίστηκε μετά γρήγορου ελέγχου η φωτιά στον Άγιο Θωμά Τανάγρας

Η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Τανάγρα τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε μισή ώρα με την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων. Η περιοχή παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Γρήγορος περιορισμός, ενεργή επιτήρηση για αναζωπυρώσεις

«Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς στην Τανάγρα Βοιωτίας.»

Πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν μέσα σε περίπου 30 λεπτά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Θωμά στην Τανάγρα. Η επέμβαση έγινε άμεσα μετά την ειδοποίηση και περιλάμβανε συνδυασμό επίγειων και εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο κατά την τελευταία αναφορά.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 33 πυροσβέστες, μαζί με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν επίσης 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, προσφέροντας υποστήριξη από αέρος στην κατάσβεση και στην αποτροπή εξάπλωσης προς γειτονικές εκτάσεις.

Η πυροσβεστική ενημερώνει ότι η ευρύτερη περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατάταξης 4 για πυρκαγιά, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την εγρήγορση των τοπικών αρχών και των κατοίκων. Παρά τη γρήγορη παρέμβαση, οι αρμόδιες υπηρεσίες διατηρούν επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις και για τον εντοπισμό της αιτίας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, που θα αναλάβει την εξέταση του περιστατικού και τυχόν ποινικών ευθυνών. Η εμπλοκή του ανακριτικού τμήματος δείχνει ότι οι αρχές δεν αποκλείουν την ανθρωπογενή εμπλοκή ή την ανάγκη λεπτομερέστερης διερεύνησης.

Χρονική στιγμή αυτανάφλεξης : περίπου στις 13:00.

: περίπου στις 13:00. Διάρκεια έως περιορισμό : περίπου 30 λεπτά από την έναρξη.

: περίπου 30 λεπτά από την έναρξη. Κινητοποίηση δυνάμεων: 33 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη.

Οι κάτοικοι της Τανάγρας και των γύρω κοινοτήτων καλούνται να αποφύγουν μη αναγκαίες μετακινήσεις στη ζώνη επέμβασης, να μην προσεγγίζουν τις περιοχές όπου επιχειρούν τα μέσα και να τηρούν οδηγίες των γεωπόνων και των αρχών πολιτικής προστασίας, ειδικά δεδομένης της σημερινής κλίμακας κινδύνου.

Στοιχείο Πληροφορία Ώρα εκδήλωσης ≈ 13:00 Χρόνος περιορισμού ≈ 30 λεπτά Επιχειρούν 33 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη

Η γρήγορη επέμβαση αποτρέπει προς το παρόν μεγαλύτερη καταστροφή σε καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις, όμως το επίπεδο κινδύνου παραμένει υψηλό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν περιπολίες και επιτήρηση και οι κάτοικοι πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές στην κατάσταση.

Τοπικός αντίκτυπος: Η άμεση κινητοποίηση με εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα δείχνει ότι οι υποδομές της πυρόσβεσης στην περιοχή λειτουργούν αποτελεσματικά. Ωστόσο, η ανάγκη διατήρησης υψηλού επίπεδου ετοιμότητας σε ημέρες κατηγορίας κινδύνου 4 παραμένει κρίσιμη για την προστασία κατοικιών και αγροτικής παραγωγής στη Βοιωτία.