Αποκλεισμός των Βοιωτών παραγωγών μηδικής από τις ενισχύσεις de minimis χωρίς κρούσμα ευλογιάς

Στη Βουλή συζητήθηκε η επίμαχη εξαίρεση των παραγωγών μηδικής της Βοιωτίας από τα κρατικά de minimis, με το ΥΠΑΑΤ να επικαλείται απουσία κρουσμάτων ευλογιάς αιγοπροβάτων στην περιοχή και την αντιπολίτευση να μιλά για αδικαιολόγητο διαχωρισμό των αγροτών.

Αποφασιστική συζήτηση στη Βουλή για τον αποκλεισμό των παραγωγών μηδικής

Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε η Επίκαιρη Ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτή Γιώτας Πούλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τον αποκλεισμό των παραγωγών μηδικής της Βοιωτίας από τις κρατικές ενισχύσεις de minimis. Η απάντηση δόθηκε από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάση Καββαδά, ο οποίος υπερασπίστηκε τα κριτήρια χορήγησης των ενισχύσεων.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι τα κριτήρια στηρίχθηκαν στις επιπτώσεις της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας δεν έχει έως σήμερα επιβεβαιωθεί κανένα κρούσμα. Ειδικά για την κρίσιμη περίοδο Μάιος–Σεπτέμβριος 2025, η περιοχή δεν είχε ενταχθεί σε ζώνη προστασίας ή επιτήρησης, με αποτέλεσμα να μην επιβληθούν περιορισμοί στη διακίνηση ή στη διάθεση ζωοτροφών — προϋπόθεση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα.

«Οι κρατικές ενισχύσεις ... αποδόθηκαν με βάση σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία προέκυψαν από τις επιπτώσεις της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων»

Από την άλλη πλευρά, η βουλευτής Πούλου κατήγγειλε ότι οι περιορισμοί στη διακίνηση ζωοτροφών λόγω της ευλογιάς οδήγησαν τους καλλιεργητές σε οικονομική ασφυξία και χαρακτήρισε την εξαίρεση της Βοιωτίας «αυθαίρετο γεωγραφικό διαχωρισμό». Επισήμανε ότι η Κωπαΐδα και ο Ορχομενός αποτελούν βασικές παραγωγικές ζώνες μηδικής, με χιλιάδες στρέμματα καλλιέργειας σε ετήσια βάση, και επικαλέστηκε επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Ορχομενού για την εκ των υστέρων ένταξη της γειτονικής Φθιώτιδας.

Η αντιπαράθεση δημιουργεί πρακτικά ερωτήματα για τους αγρότες της περιοχής: ποιοι θα καλύψουν το τυχόν εισόδημα που χάθηκε σε διάστημα όπου αντιμετώπιζαν προβλήματα στη διάθεση ζωοτροφών, και με ποιον τρόπο θα υπάρξει διαφάνεια στα κριτήρια επιλεξιμότητας. Το ΥΠΑΑΤ απέρριψε ότι εφαρμόστηκαν μέτρα στην Βοιωτία που να επιφέρουν οικονομική ζημία, ενώ υπογράμμισε ότι οι εστίες σε Φωκίδα και Φθιώτιδα βρίσκονταν σε σημαντική απόσταση από τα όριά της.

Κύρια αίτια : ενίσχυση βασισμένη στις συνέπειες της επιζωοτίας.

: ενίσχυση βασισμένη στις συνέπειες της επιζωοτίας. Αποτέλεσμα για Βοιωτία : μη ένταξη στο πρόγραμμα λόγω μη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και μη επιβολής περιορισμών.

: μη ένταξη στο πρόγραμμα λόγω μη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και μη επιβολής περιορισμών. Απαιτήσεις: διευκρινίσεις και ενδεχόμενη επανεξέταση από την κυβέρνηση, σύμφωνα με τοπικές φωνές.

Για τους παραγωγούς της Βοιωτίας η εξέλιξη σημαίνει αβεβαιότητα ως προς την πρόσβαση σε αποζημιώσεις και υποστήριξη, ενώ οι τοπικές αρχές και φορείς ζητούν σαφή διαδικασία και διαφάνεια. Εφόσον δεν υπάρξουν νέα στοιχεία από επιδημιολογικές μελέτες ή διορθωτικές αποφάσεις, η διάκριση αυτή μεταξύ όμορων περιοχών αναμένεται να διατηρήσει την ένταση στο πεδίο της πρωτογενούς παραγωγής.

Η συνέχεια της υπόθεσης πιθανόν να εξαρτηθεί από πιέσεις τοπικών φορέων και πιθανές προσφυγές σε αρμόδιες αρχές για επανεξέταση των κριτηρίων. Μέχρι τότε, οι αγρότες της Κωπαΐδας και του Ορχομενού παρακολουθούν τις κυβερνητικές κινήσεις που θα καθορίσουν την οικονομική στήριξη στον επόμενο κύκλο ενισχύσεων.