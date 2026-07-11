Εστίαση υπό πίεση στη Βοιωτία: το Επιμελητήριο ανοίγει τον διάλογο μέσω των v-talks

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας παρουσίασε στο νέο επεισόδιο των v-talks μια εστιασμένη συζήτηση για τις προκλήσεις της εστίασης, με την παρουσία εκπροσώπων της ΓΣΕΒΕΕ και τοπικών φορέων. Στόχος η ανάδειξη αναγκών και η αναζήτηση μέτρων για τη βιωσιμότητα του κλάδου στην περιοχή.

Στραμμένα τα φώτα στην τοπική εστίαση

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας έθεσε στο επίκεντρο του τελευταίου του επεισοδίου των v-talks τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εστίασης, φιλοξενώντας τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργο Καββαθά, και τον Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου και πρώην Πρόεδρο της Νέας Εστίας Λιβαδειάς, Γιάννη Μουρτζούνη. Η συζήτηση ανέδειξε τις βασικές δυσκολίες που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην περιφέρεια.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής επισημάνθηκαν ως κύριες προκλήσεις: το αυξημένο λειτουργικό κόστος, οι ανατιμήσεις πρώτων υλών, η έλλειψη προσωπικού, οι νέες ψηφιακές υποχρεώσεις και οι συνεχείς μεταβολές της αγοράς. Η τοποθέτηση των ομιλητών συνδύασε την εθνική εικόνα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με την εμπειρία της τοπικής αγοράς στη Βοιωτία.

Τι σημαίνει αυτό για τους επαγγελματίες της περιοχής

Οι επιχειρηματίες της εστίασης στη Βοιωτία αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα που μεταφράζονται σε δυσκολίες στη διατήρηση της κερδοφορίας και της απασχόλησης. Η ανάγκη για μέτρα που θα στηρίξουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αποτέλεσε κεντρικό αίτημα, όπως παρουσιάστηκε από τους ομιλητές.

Λειτουργικό κόστος: καθορίζει την καθημερινή βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

καθορίζει την καθημερινή βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ανατιμήσεις πρώτων υλών: επιβαρύνουν άμεσα τα περιθώρια κέρδους.

επιβαρύνουν άμεσα τα περιθώρια κέρδους. Έλλειψη προσωπικού: περιορίζει τη δυνατότητα λειτουργίας σε πλήρη δυναμικότητα.

περιορίζει τη δυνατότητα λειτουργίας σε πλήρη δυναμικότητα. Ψηφιακές υποχρεώσεις: απαιτούν επενδύσεις και προσαρμογή των επιχειρήσεων.

Στην παρουσίαση του κλίματος που επικρατεί στην αγορά, ο Γιώργος Καββαθάς ανέλυσε τη συνολική εικόνα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο, ενώ ο Γιάννης Μουρτζούνης μετέφερε την τοπική εμπειρία, περιγράφοντας τις ιδιαιτερότητες και τα καθημερινά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στη Βοιωτία.

Συνεργασίες και επόμενα βήματα

Από τη συζήτηση αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ θεσμικών φορέων και Πολιτείας, ώστε να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Τα v-talks του Επιμελητηρίου παρουσιάστηκαν ως πλατφόρμα διαλόγου που φέρνει κοντά φορείς της επιχειρηματικότητας, της αυτοδιοίκησης και της δημόσιας ζωής, με στόχο την ανάδειξη πρακτικών λύσεων.

Θέμα Επιπτώσεις Ανατιμήσεις πρώτων υλών Μείωση περιθωρίων κέρδους Έλλειψη προσωπικού Περιορισμένη λειτουργική ικανότητα Ψηφιακές υποχρεώσεις Ανάγκη για επενδύσεις και κατάρτιση

Για τους επαγγελματίες της Βοιωτίας, το αποτέλεσμα τέτοιων δίαυλων επικοινωνίας μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο: τόσο για την απόκτηση ενημέρωσης και κατευθύνσεων όσο και για την πίεση προς λήψη μέτρων που θα ελαφρύνουν το λειτουργικό βάρος. Η τοπική επιχειρηματική κοινότητα αναμένει πλέον συγκεκριμένα βήματα και δεσμεύσεις από τους αρμόδιους φορείς, ώστε οι συζητήσεις να μετατραπούν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Το επεισόδιο των v-talks αποτελεί ακόμα μία προσπάθεια του Επιμελητηρίου Βοιωτίας να ανοίξει γόνιμο διάλογο για ζητήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής οικονομίας.