ΕΥΔΑΠ και Μουσείο Γουλανδρή φέρνουν πρόγραμμα για το νερό σε 200 τάξεις της Βοιωτίας

Η ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενεργοποιεί το ψηφιακό πρόγραμμα «Κλιματική Αλλαγή και Νερό» για 200 σχολικές τάξεις σε Βοιωτία, Εύβοια και Φωκίδα, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Εκπαιδευτική πρωτοβουλία για το νερό φτάνει στις σχολικές τάξεις της Βοιωτίας

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε τη στήριξή της σε νέο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιεί το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Στο πλαίσιο της δράσης, συνολικά 200 σχολικές τάξεις σε Βοιωτία, Εύβοια και Φωκίδα θα έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Νερό».

“Σε μια περίοδο όπου η προστασία των υδάτινων πόρων και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.”

Το πρόγραμμα αξιοποιεί το ψηφιακό υλικό της έκθεσης «Κλιματική Αλλαγή και εμείς» και προσφέρει στους μαθητές δυνατότητες διαδραστικής μάθησης, όπως εικονική περιήγηση (Virtual Tour) και επιλεγμένο οπτικοακουστικό υλικό. Η ΕΥΔΑΠ τοποθετεί την πρωτοβουλία αυτή ως συνέχεια της στρατηγικής της για βιώσιμη και υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Για τους κατοίκους της Βοιωτίας, η κίνηση αυτή αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι στην ευρύτερη συζήτηση περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός ενσωμάτωσης των τοπικών ΔΕΥΑ στην ΕΥΔΑΠ για τη συνολική διαχείριση ύδρευσης και άρδευσης. Η εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία της περιοχής μπορεί να ενισχύσει την τοπική ενημέρωση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη ορθολογικής χρήσης του νερού.

Σημεία που αξίζει να γνωρίζουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 200 σχολικές τάξεις σε Βοιωτία, Εύβοια και Φωκίδα.

σε Βοιωτία, Εύβοια και Φωκίδα. Η εκπαιδευτική προσέγγιση είναι διαδικτυακή και περιλαμβάνει virtual tour και οπτικοακουστικό υλικό.

και περιλαμβάνει virtual tour και οπτικοακουστικό υλικό. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνεργασία μεταξύ Μουσείου και ΕΥΔΑΠ με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής κουλτούρας.

Σε τοπικό επίπεδο, εκπαιδευτικά προγράμματα αυτού του τύπου μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά: οι μαθητές μεταφέρουν γνώσεις και πρακτικές εξοικονόμησης νερού στο σπίτι και την κοινότητα, ενώ ανοίγουν τη συζήτηση για μεσο- και μακροπρόθεσμες πολιτικές διαχείρισης. Παράλληλα, η εμπλοκή φορέων όπως η ΕΥΔΑΠ υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και επιστημονικού τομέα στην τοπική εκπαίδευση.

Περιφέρεια Αριθμός τάξεων Μορφή Βοιωτία κομμάτι των 200 Διαδικτυακό πρόγραμμα, virtual tour Εύβοια — Διαδικτυακό πρόγραμμα Φωκίδα — Διαδικτυακό πρόγραμμα

Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε ως συνέχεια της δέσμευσης για περιβαλλοντική εκπαίδευση και προώθηση κουλτούρας κυκλικής οικονομίας. Για τις σχολικές μονάδες της Βοιωτίας που θα επιλεγούν, το πρόγραμμα προσφέρει μια σύγχρονη εκπαιδευτική εμπειρία χωρίς την ανάγκη φυσικής μετακίνησης σε έκθεση.

Η αξιοποίηση τέτοιων ψηφιακών εργαλείων στην τοπική σχολική καθημερινότητα μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ευαισθητοποίησης και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας και της προοπτικής της περιοχής όσον αφορά το νερό και το περιβάλλον.