Συλλήψεις και πρόστιμα μετά από φωτιές — άνδρας συνελήφθη στην Τανάγρα για πυρκαγιά σε αγροτική έκταση

Σειρά συλλήψεων σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Βοιωτία ανακοίνωσε η Πυροσβεστική. Στην Τανάγρα συνελήφθη άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς σε γεωργική έκταση, ενώ επιβλήθηκαν και χρηματικά πρόστιμα σε άλλες περιοχές.

Εντατικοί έλεγχοι και αυτόφωρες διαδικασίες σε ολόκληρη τη χώρα

Αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο σε σειρά συλλήψεων και επιβολών διοικητικών προστίμων για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Βοιωτία. Στον δήμο Τανάγρας συνελήφθη ένας άνδρας, στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας, για την πρόκληση φωτιάς σε αγροτική έκταση.

Οι επιχειρησιακές κινήσεις περιελάμβαναν επίσης συλλήψεις σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Λέσβου, καθώς και την επιβολή προστίμων για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη. Οι συλλήψεις έγιναν από ανακριτικούς υπαλλήλους ειδικών υπηρεσιών κατά την αυτόφωρη διαδικασία.

Συνοπτικά περιστατικά και κυρώσεις

Στην Αττική , χθες 13 Ιουλίου, συνελήφθη αλλοδαπή για πρόκληση πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο.

, χθες 13 Ιουλίου, συνελήφθη αλλοδαπή για πρόκληση πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο. Σε περιοχή του δήμου Χαλκιδέων (Εύβοια) επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.312,50 € σε άνδρα για φωτιά σε οικόπεδο.

(Εύβοια) επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σε άνδρα για φωτιά σε οικόπεδο. Στη Λέσβο συνελήφθη άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς σε πρανές οδού και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.625,00 € .

συνελήφθη άνδρας για πρόκληση πυρκαγιάς σε πρανές οδού και του επιβλήθηκε πρόστιμο . Στην Τανάγρα (Βοιωτία) συνελήφθη άνδρας για φωτιά σε γεωργική έκταση.

(Βοιωτία) συνελήφθη άνδρας για φωτιά σε γεωργική έκταση. Στην Κέρκυρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.312,50 € για απόρριψη υπολειμμάτων στερεών καυσίμων.

επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για απόρριψη υπολειμμάτων στερεών καυσίμων. Στη Θεσσαλονίκη επιβλήθηκε πρόστιμο 4.500 € σε αλλοδαπό που εκτελούσε «θερμές εργασίες» χωρίς τήρηση της νομοθεσίας.

Περιοχή Πράξη Μέτρο Αττική Πρόκληση πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο Σύλληψη (αλλοδαπή) Εύβοια (Χαλκίδειες) Πυρκαγιά σε οικόπεδο Πρόστιμο 1.312,50 € Λέσβος Πυρκαγιά σε πρανές οδού Σύλληψη + πρόστιμο 2.625,00 € Τανάγρα (Βοιωτία) Πρόκληση πυρκαγιάς σε γεωργική έκταση Σύλληψη Κέρκυρα Απόρριψη υπολειμμάτων στερεών καυσίμων Πρόστιμο 1.312,50 € Θεσσαλονίκη (Δήμος Θέρμης) Θερμές εργασίες χωρίς τήρηση νομοθεσίας Πρόστιμο 4.500 €

Τοπικές επιπτώσεις και συστάσεις

Για τον κάτοικο της Βοιωτίας, αλλά και των όμορων νομών, τα περιστατικά αυτά υπενθυμίζουν τον κίνδυνο που διατρέχουν αγροτικές και περιαστικές περιοχές κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου. Η σύλληψη στην Τανάγρα υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι είναι ενεργοί και οι αρχές προχωρούν σε αυτόφωρες διαδικασίες όταν προκύπτουν ενδείξεις υπαιτιότητας.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η τήρηση των κανόνων αντιπυρικής προστασίας και η αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών όπως οι ανεξέλεγκτες εστίες ή οι «θερμές εργασίες» χωρίς προστασία, είναι κρίσιμη για την αποτροπή καταστροφών. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την υπηρεσία σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους και, όπως δείχνουν τα πρόσφατα περιστατικά, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν επιπλέον διώξεις ή κυρώσεις εφόσον υπάρξουν νέα στοιχεία.