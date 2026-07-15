Θήβα: Η παράσταση «Μια άλλη Θήβα» έρχεται στην Ερωφίλη στις 8 Αυγούστου

Το πολυβραβευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο παρουσιάζεται στη Φορτέτζα στις 21:15, με σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και πρωταγωνιστές τους Θάνο Λέκκα και Δημήτρη Καπουράνη.

Θεατρική παραγωγή υψηλού προφίλ στην καρδιά της πόλης

Το καλοκαίρι του 2026 η Θήβα θα φιλοξενήσει μια από τις πιο συζητημένες σύγχρονες θεατρικές παραγωγές: «Μια άλλη Θήβα» του Γαλλο-ουρουγουανού συγγραφέα Σέρχιο Μπλάνκο. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Ερωφίλη στη Φορτέτζα την 8 Αυγούστου στις 21:15. Πρόκειται για περιοδεία σε λίγα ανοιχτά θέατρα, στην οποία συμμετέχει το συγκεκριμένο έργο μετά από την επιτυχημένη πορεία του τα τελευταία χρόνια.

Το έργο προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο της κριτικής όσο και του κοινού για την έντονη θεματολογία του: διερευνά την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και την τιμωρία, με αναφορές στον μύθο του Οιδίποδα και στο Έγκλημα και Τιμωρία του Ντοστογιέφσκι. Η παράσταση έχει ξεχωρίσει επίσης για τις ερμηνείες και τη σκηνοθετική της απόδοση.

Συγγραφέας: Σέρχιο Μπλάνκο

Σέρχιο Μπλάνκο Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος Ημέρα/Ώρα: 8 Αυγούστου, 21:15

8 Αυγούστου, 21:15 Χώρος: Θέατρο Ερωφίλη, Φορτέτζα (Θήβα)

Θέατρο Ερωφίλη, Φορτέτζα (Θήβα) Πρωταγωνιστές: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης

Στην παράσταση, σύμφωνα με την παράθεση του έργου, ένας συγγραφέας εργάζεται μήνες με έναν νεαρό κρατούμενο, τον Μαρτίν, με σκοπό να αποδώσει την ιστορία του στην σκηνή. Όταν η συμμετοχή του κρατούμενου απαγορεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, ο ρόλος αναλαμβάνεται από τον Φεδερίκο, έναν νεαρό ηθοποιό, και έτσι δημιουργείται μια σύγκρουση μεταξύ της πραγματικότητας, της τέχνης και της ηθικής.

«Μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις»

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου έχει επαινεθεί για τον ρυθμό και την ατμόσφαιρα, στοιχεία που, σύμφωνα με τις κριτικές και το κοινό, αναδεικνύουν την πολυεπίπεδη φύση του κειμένου. Σημαντική θέση στην παράσταση κατέχουν επίσης η μουσική του Σταύρου Γασπαράτου, η επιμέλεια κίνησης της Ξένιας Θεμελή, ο σχεδιασμός σκηνικού από τον Κώστα Πολίτη και τα φωτιστικά/βίντεο του Αποστόλη Κουτσιανικούλη. Συνεργάτες περιλαμβάνουν την μεταφράστρια Μαρία Χατζηεμμανουήλ και την ενδυματολόγο Κλαιρ Μπρέισγουελ, με βοηθό σκηνοθέτη τον Θάνο Παπαδογιάννη.

Η τοπική παρουσίαση στο ανοικτό θέατρο της Φορτέτζας σημαίνει πως οι κάτοικοι της Θήβας έχουν την ευκαιρία να δουν ζωντανά μια παραγωγή που έχει ήδη γνωρίσει αναγνώριση. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την πολιτιστική κίνηση της πόλης κατά τη θερινή περίοδο, να προσελκύσει θεατές από τη γύρω περιοχή και να δημιουργήσει κίνηση στην τοπική εστίαση και υπηρεσίες την ημέρα της παράστασης.

Στοιχείο Πληροφορία Τίτλος Μια άλλη Θήβα Συγγραφέας Σέρχιο Μπλάνκο Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος Ημερομηνία 8 Αυγούστου Ώρα 21:15 Χώρος Θέατρο Ερωφίλη, Φορτέτζα (Θήβα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια μέσω της ηλεκτρονικής προπώλησης που ανακοινώθηκε (more.com). Για την τοπική κοινότητα, η παράσταση αποτελεί μια ευκαιρία να συμμετάσχει σε δημόσιο πολιτιστικό διάλογο γύρω από απαιτητικά θέματα όπως η βία, η δικαιοσύνη και ο ρόλος της τέχνης στην αναπαράσταση κοινωνικών τραυμάτων. Η παρουσίαση στο ιστορικό χώρο της Φορτέτζας προσδίδει επιπλέον συμβολικό βάθος στην ανάγνωση του έργου από το κοινό της πόλης.

Η διεθνής καταγωγή του συγγραφέα και η κριτική αποδοχή της παράστασης δίνουν στην τοπική διοργάνωση χαρακτήρα σημαντικής πολιτιστικής εκδήλωσης για τη Θήβα, καθιστώντας την επιλογή παρακολούθησης σχεδόν απαραίτητη για όσους ενδιαφέρονται για το σύγχρονο θέατρο και την κοινωνική συζήτηση που αυτό πυροδοτεί.