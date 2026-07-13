Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στη Λιβαδειά κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε κοντά στην κοινότητα Ταρσού γύρω στις 17:30· στο σημείο επιχειρούν <strong>40 πυροσβέστες</strong>, εναέρια μέσα και υδροφόρες του δήμου.

Επιχειρησιακή κινητοποίηση στην Ταρσού

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση πλησίον της τοπικής κοινότητας Ταρσού, στα διοικητικά όρια της Λιβαδειάς. Η πρώτη αναφορά αναφέρει ότι η εκδήλωση της πυρκαγιάς σημειώθηκε περίπου στις 17:30 και, άμεσα, τέθηκε σε εφαρμογή ευρεία επιχειρησιακή ανταπόκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν επίσης 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνολικά, στην πρώτη φάση της επιχείρησης επιχειρεί συντονισμένα και το προσωπικό της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες του δήμου Λεβαδαίων.

Χρονική στιγμή : περίπου 17:30.

: περίπου 17:30. Δυνάμεις πυρόσβεσης : 40 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων.

: 40 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων. Εναέρια μέσα: 2 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη.

Οι πρώτες αναφορές αναφέρουν ότι η φωτιά, μέχρι στιγμής, εξελίσσεται μακριά από οικίες και υποδομές, χωρίς να έχει δηλωθεί τραυματισμός ή άμεση απώλεια περιουσίας. Παρά τούτο, λόγω της φύσης της έκτασης και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν την περίοδο αυτή, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην άμεση οριοθέτηση και την αποτροπή επέκτασης προς γειτονικές δασικές ζώνες και καλλιέργειες.

Πόροι Αριθμός Πυροσβέστες 40 Οχήματα 9 Ομάδες πεζοπόρων (4η ΕΜΟΔΕ) 2 Ελικόπτερα 2 Αεροσκάφη 2

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας μεταβαίνει στην περιοχή προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Η έρευνα για την προέλευση της φωτιάς είναι σε εξέλιξη και θα καθορίσει ενδεχόμενες περαιτέρω ενέργειες, τόσο ανακριτικού όσο και προληπτικού χαρακτήρα.

Για τους κατοίκους των όμορων κοινοτήτων ισχύει η σύσταση να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής και του δήμου Λεβαδαίων, καθώς και να αποφεύγουν την προσέγγιση της περιοχής για λόγους ασφάλειας και χωρίς εντολή. Οι υδροφόρες του δήμου βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα για υποστήριξη της επιχείρησης κατάσβεσης.

Η εξέλιξη της κατάστασης θα παρακολουθείται και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μόλις διατεθούν επίσημα δεδομένα για το μέγεθος της καμένης έκτασης και την αιτία της πυρκαγιάς.