Φωτιά στο Ύπατο: υπό έλεγχο η πυρκαγιά κοντά στη Θήβα

Άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων και εναέριων μέσων σε αγροτική έκταση στο Ύπατο Θήβας. Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο το απόγευμα της Τρίτης.

Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτική έκταση στο Ύπατο Θήβας, προκαλώντας άμεση αντίδραση από τις υπηρεσίες πυρόσβεσης της περιοχής. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η πρώτη ενημέρωση από τα πληρώματα ανέφερε γρήγορη κλιμάκωση της επιχείρησης προκειμένου να περιοριστούν οι πιθανότητες εξάπλωσης.

Στην επιχείρηση επιχειρησιακά μετείχαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ το έργο της κατάσβεσης υποστηρίχθηκε και από τις υδροφόρες ΟΤΑ. Για την εναέρια διάσταση της επιχείρησης διατέθηκαν συνολικά 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, που πραγματοποίησαν ρίψεις νερού κατά τη διάρκεια των προσπαθειών περιορισμού της φωτιάς.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν βελτίωση του μετώπου μέσα σε λίγη ώρα, με αποτέλεσμα να αποσυρθούν από το σημείο ορισμένα από τα αεροσκάφη. Στη συνέχεια παρέμειναν στο χώρο δύο αεροπλάνα προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση του συμβάντος. Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στις 16:00 το απόγευμα.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η εξέλιξη αυτή σημαίνει μείωση του άμεσου κινδύνου για κατοικίες και αγροτικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, οι αρχές υπενθυμίζουν την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε ώρες και ημέρες υψηλής επικινδυνότητας, καθώς οι γρήγορες επιχειρήσεις κατάσβεσης βασίστηκαν στην άμεση κινητοποίηση μέσων και προσωπικού.

Τοπικό σημείο: Ύπατο, Θήβα

Πυροσβεστικές δυνάμεις: 20 άτομα, 7 οχήματα

Εναέρια μέσα: 6 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο

Κατάσταση: υπό έλεγχο περίπου στις 16:00

«Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.» — Πυροσβεστικό Σώμα

Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης κατάσβεσης:

Στοιχείο Αριθμός / Κατάσταση Πυροσβέστες 20 Πυροσβεστικά οχήματα 7 Αεροσκάφη 6 Ελικόπτερο 1 Ώρα ελέγχου της φωτιάς περίπου 16:00

Η άμεση και συντονισμένη αντίδραση των εμπλεκόμενων φορέων απέτρεψε την περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς. Η συνέχεια θα κριθεί από τις τοπικές καιρικές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα πυροσβεστικών μέσων σε πιθανές νέες εστίες.