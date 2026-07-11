Φωτιά στο Τάχι: επιχείρηση πυρόσβεσης και κινητοποίηση στη Θήβα

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο Τάχι Θήβας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών Βοιωτίας μεταβαίνει στην περιοχή για έρευνα των αιτίων.

Επιχειρησιακή κινητοποίηση στη Θήβα για φωτιά στο Τάχι

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Τάχι της Θήβας σήμερα, 11 Ιουλίου 2026, περίπου στις 15:00. Στην πρώτη φάση της επέμβασης κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και υδροφόρες του Δήμου Θήβας.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή επιχειρούν 17 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας μεταβαίνει στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς.

Η επέμβαση στη Θήβα σημειώνεται την ίδια ώρα που μεγάλη πυρκαγιά εξελίσσεται στο Περιβολάκι του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, όπου εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 και χρειάστηκε προληπτική μετακίνηση κατοίκων. Η συνύπαρξη περιστατικών σε διαφορετικές περιφέρειες επιβαρύνει τους διαθέσιμους πόρους και απαιτεί συντονισμό μεταξύ υπηρεσιών.

Σημείο εκδήλωσης: Τάχι, Θήβα

Επιχειρούντες: 17 πυροσβέστες , 1 ομάδα πεζοπόρων (4η ΕΜΟΔΕ) , 5 οχήματα

, , Συνδρομή: υδροφόρες Δήμου Θήβας

Νέο μήνυμα από το 112 εκδόθηκε στις 16:23, για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Περιβολάκι προς Λαγκαδά

Ακολουθεί πίνακας σύγκρισης των δυνάμεων που αναφέρθηκαν για τα δύο επεισόδια της ημέρας, όπως κοινοποιήθηκαν από τις αρμόδιες πηγές:

Περιοχή Πυροσβέστες Ομάδες πεζοπόρων Οχήματα Εναέρια μέσα Τάχι, Θήβα 17 1 (4η ΕΜΟΔΕ) 5 — Περιβολάκι, Λαγκαδά (Θεσσαλονίκη) 65 2 (2η ΕΜΟΔΕ) 20 2 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη

Για τους κατοίκους της Θήβας, η κύρια συνέπεια αυτή τη στιγμή αφορά την πιθανή μεταβολή της ποιότητας του αέρα και την αυξημένη παρουσία πυροσβεστικών οχημάτων και υδροφόρων στους δρόμους γύρω από το Τάχι. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τον έλεγχο της κατάστασης και την απομάκρυνση επικινδύνων υλικών όπου χρειαστεί.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών Βοιωτίας θα εξετάσει τα αίτια της πυρκαγιάς μόλις η φωτιά τεθεί υπό έλεγχο, προκειμένου να αξιολογηθεί αν υπήρξε εμπρηστική ενέργεια ή άλλη αιτία. Μέχρι τότε, οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των αρχών, να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις προς την πληγείσα περιοχή και να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια για πιθανές συστάσεις ή μέτρα προστασίας.

Η συνεργασία των τοπικών υπηρεσιών, των υδροφόρων του Δήμου και των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι κρίσιμης σημασίας για την περιορισμένη εξάπλωση και την προστασία κατοικιών και υποδομών. Θα ακολουθήσουν νεότερα μόλις υπάρξει σχετική ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή τις δημοτικές αρχές.