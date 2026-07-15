Μάχη της Πυροσβεστικής με φωτιά σε αγροτική έκταση στο Ύπατο Θηβών

Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης στο Ύπατο Θήβας με επίγειες και εναέριες δυνάμεις, κινητοποιημένο Ανακριτικό Κλιμάκιο για να διερευνήσει τα αίτια.

Ενεργή επιχείρηση κατάσβεσης στο Ύπατο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στο Ύπατο Θήβας, με την Πυροσβεστική να αναφέρει ότι η εκδήλωσή της σημειώθηκε περίπου στις 13:45. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί συντονισμένα επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τον έλεγχο και την κατάσβεση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για τις ρίψεις νερού έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σημαντική είναι η συνδρομή των υδροφόρων οχημάτων του Δήμου Θήβας, που υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Πυροσβεστικού Σώματος στο πεδινό δίκτυο προσβασιμότητας.

Πόρος Αριθμός Πυροσβέστες 20 Πυροσβεστικά οχήματα 7 Αεροσκάφη 6 Ελικόπτερο 1

Παράλληλα, στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι η περιοχή, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3 (υψηλός κίνδυνος).

Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής καλούνται να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς το σημείο και να τηρούν οδηγίες των αρχών.

Σε περίπτωση έντονης δυσοσμίας ή καπνού, συνιστάται η παραμονή σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα.

Ο Δήμος και η Πυροσβεστική παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη και θα ενημερώσουν άμεσα για τυχόν μέτρα προστασίας.

Η παρουσία τόσο μεγάλου αριθμού εναέριων μέσων υποδεικνύει προσπάθεια ελέγχου πριν η πυρκαγιά εξαπλωθεί σε ευρύτερες εκτάσεις. Για τους αγρότες και τους ιδιοκτήτες γειτονικών εκτάσεων, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς οι υψηλοί δείκτες κινδύνου αυξάνουν τις πιθανότητες ταχείας αναπροσαρμογής της φωτιάς σε νέα μέτωπα.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς σε περίοδο με κατηγορία κινδύνου 3 υπενθυμίζει την ανάγκη επαγρύπνησης και έγκαιρης προετοιμασίας στις αγροτικές περιοχές της Βοιωτίας: καθαρισμός ξηρής βλάστησης κοντά σε οικισμούς, ασφαλής διαχείριση γεωργικών εργασιών και άμεση ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση εντοπισμού καπνού.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο πεδίο και θα ακολουθήσουν νεότερες ενημερώσεις από την Πυροσβεστική όταν υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με τον έλεγχο της φωτιάς και τα αίτια της εκδήλωσής της.