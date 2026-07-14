Συγκέντρωση και προεκλογικό μήνυμα του ΚΚΕ στη Θήβα στο πλαίσιο του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ

Ισχυρό πολιτικό στίγμα έδωσε στη Θήβα το 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ, με κάλεσμα για ενίσχυση του ΚΚΕ εν όψει εκλογών και έμφαση στη συλλογική δράση των νέων.

Ισχυρό πολιτικό μήνυμα από το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ στη Θήβα

Με αυξημένη συμμετοχή κατοίκων της περιοχής ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» που φιλοξενήθηκαν στη Θήβα. Η εκδήλωση, πέρα από πολιτιστικές και νεολαιίστικες δραστηριότητες, πήρε σαφές πολιτικό πρόσημο όταν η Ζωή Χαχάμη απηύθυνε κάλεσμα για ενίσχυση του ΚΚΕ και ενεργότερη παρουσία του στην κοινωνία και στις επερχόμενες εκλογικές διαδικασίες.

Η ομιλία εστίασε στην κριτική της σημερινής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και στην ανάγκη συλλογικής δράσης ως απάντηση στις δυσκολίες. Αναφέρθηκε στο φετινό σύνθημα του Φεστιβάλ και το χρησιμοποίησε για να περιγράψει την επιδίωξη της ΚΝΕ να κινητοποιήσει την νεολαία και τον λαό της περιοχής, ώστε να αναζητήσουν διαφορετικές λύσεις απέναντι σε ό,τι περιγράφηκε ως «καπιταλιστική βαρβαρότητα».

«Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι ο τόπος συνάντησης όλων εκείνων που αρνούνται να συμβιβαστούν με τη μιζέρια της εποχής»

Στην τοπική κοινότητα της Θήβας, όπου οι πολιτικές παρεμβάσεις και οι κινητοποιήσεις επηρεάζουν την καθημερινότητα, το κάλεσμα για ενεργοποίηση έχει πρακτικές προεκτάσεις: από την κινητοποίηση νέων σε συλλογικές δράσεις έως την προσπάθεια διαμόρφωσης τοπικών παρεμβάσεων για κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα. Η ομιλία επανέφερε επίσης την έμφαση στην ανάγκη συνεχούς παρουσίας των οργανώσεων σε τοπικό επίπεδο, κάτι που αφορά άμεσα την πόλη.

Οι διοργανωτές σημείωσαν ότι οι εκδηλώσεις προσέλκυσαν πλήθος νέων και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε ότι η ΚΝΕ και το ΚΚΕ στηρίζουν ότι η συλλογική δράση μπορεί να φέρει αποτελέσματα σε τοπικά προβλήματα και να αλλάξει τις πολιτικές ισορροπίες, ειδικά αν ενισχυθεί η εκλογική στήριξη.

Το Φεστιβάλ αποτέλεσε χώρο πολιτικής συζήτησης και πολιτιστικών δράσεων.

Το μήνυμα επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του ΚΚΕ εν όψει εκλογών.

Προβλήθηκε η κινητοποίηση της νεολαίας ως κεντρικός άξονας δράσης.

Για τη Θήβα, η συγκεκριμένη παρουσία και οι προεκλογικές αναφορές σηματοδοτούν ένταση της πολιτικής δραστηριότητας το επόμενο διάστημα. Το τοπικό ακροατήριο θα παρακολουθεί πλέον την πορεία αυτής της προσπάθειας, ιδιαίτερα όσον αφορά πρωτοβουλίες που αφορούν την απασχόληση, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τη συμμετοχή των νέων στις δημόσιες υποθέσεις της πόλης.

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Συνολικά, το φεστιβάλ άφησε σαφές πολιτικό αποτύπωμα στην πόλη, μετατρέποντας τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις σε σημείο συγκέντρωσης πολιτικών προτάσεων και κινητοποίησης. Η τοπική κοινωνία καλείται να αξιολογήσει τις συνέπειες αυτής της κινητοποίησης στις πρακτικές λύσεις που ζητούνται για τα ζητήματα της περιοχής.