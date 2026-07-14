Μάχη με τις φλόγες στο Ύπατο Θήβας: σε εξέλιξη επιχείρηση με εναέρια μέσα

Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Ύπατο κινητοποίησε 20 πυροσβέστες, εναέρια μέσα και υδροφόρες του Δήμου Θήβας. Στο σημείο μετέβη το ανακριτικό τμήμα εμπρησμών για τη διερεύνηση των αιτιών. Η περιοχή σήμερα είναι στην κατηγορία κινδύνου 3.

Επιχειρήσεις πυρόσβεσης σε εξέλιξη

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτική έκταση κοντά στο Ύπατο, περιοχή του Δήμου Θήβας. Η Πυροσβεστική ενημέρωσε ότι η έναρξη της φωτιάς καταγράφηκε περίπου στις 13:45 και άμεσα κινητοποιήθηκαν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επιπλέον, στο έργο της κατάσβεσης συμβάλλουν και οι υδροφόρες του Δήμου Θήβας, προσφέροντας υποστήριξη στις επίγειες ομάδες.

Χρόνος εκδήλωσης: περίπου 13:45.

Επίγειες δυνάμεις: 20 πυροσβέστες, 7 οχήματα.

Εναέρια μέσα: 6 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο.

Τοπική συνδρομή: υδροφόρες Δήμου Θήβας.

Μέσο Πλήθος Πυροσβέστες 20 Πυροσβεστικά οχήματα 7 Αεροσκάφη 6 Ελικόπτερο 1

Από την πρώτη φάση της επιχείρησης δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για τραυματισμούς ή μεγάλες υλικές ζημιές σε κατοικίες ή υποδομές. Η φωτιά περιορίστηκε αρχικά σε αγροτική έκταση, ωστόσο οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και ο δείκτης κινδύνου σημαίνουν ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη για τη γύρω περιοχή.

Έρευνα για τα αίτια και επίπεδο κινδύνου

Στο σημείο έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Η παρουσία του ανακριτικού τμήματος υποδεικνύει ότι οι Αρχές δεν αποκλείουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο και θα διεξαχθεί λεπτομερής έρευνα μόλις λήξουν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για γρήγορη εξάπλωση πύρινων μετώπων, ιδιαίτερα σε ξηρά χόρτα και αγροτικές εκτάσεις.

Οι κάτοικοι και όσοι κινούνται στην περιοχή καλούνται να τηρούν μέτρα προφύλαξης, να αποφεύγουν εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς.

Η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται από τις τοπικές Αρχές και υπηρεσίες. Όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης θα δοθούν νεότερα στοιχεία και πιθανές οδηγίες προς τους κατοίκους της περιοχής.