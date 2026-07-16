Επτά συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια — ανάμεσά τους και περιστατικό στη Βοιωτία

Ανακριτικά κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν σε επτά συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές από αμέλεια σε επτά περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Βοιωτία.

Επέμβαση των Α.Κ.Α.Ε.Ε. σε επτά περιπτώσεις πυρκαγιών από αμέλεια

Στελέχη των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν σε επτά συλλήψεις για ισάριθμα περιστατικά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηράκλειο, Βοιωτία, Αχαΐα και Ροδόπη.

Στα διαθέσιμα στοιχεία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα καταγεγραμμένα περιστατικά, για τα οποία ολοκληρώθηκαν οι προανακριτικές ενέργειες και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία:

Χανιά (Κουμπές, Δήμος Ακρωτηρίου): ημεδαπός 53 ετών έβαλε φωτιά σε ξύλα μέσα σε μεταλλικό πλαίσιο για να παράγει κάρβουνα. Το γεγονός συνέβη την ημέρα που ο δείκτης κινδύνου ήταν κατηγορίας 4, ενώ κοντά στο σημείο υπήρχε ακαθάριστος χώρος με ξηρά χόρτα. Ο υπαίτιος συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ .

(Κουμπές, Δήμος Ακρωτηρίου): ημεδαπός 53 ετών έβαλε φωτιά σε ξύλα μέσα σε μεταλλικό πλαίσιο για να παράγει κάρβουνα. Το γεγονός συνέβη την ημέρα που ο δείκτης κινδύνου ήταν κατηγορίας 4, ενώ κοντά στο σημείο υπήρχε ακαθάριστος χώρος με ξηρά χόρτα. Ο υπαίτιος συνελήφθη και του επιβλήθηκε . Θεσσαλονίκη (φράγμα Θέρμης, Δήμος Θέρμης): ημεδαπός 66 ετών προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού πρανούς με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Οι σπινθήρες προκάλεσαν ανάφλεξη ξηρών χόρτων και η φωτιά επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση, καίγοντας περίπου τρία στρέμματα .

(φράγμα Θέρμης, Δήμος Θέρμης): ημεδαπός 66 ετών προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού πρανούς με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Οι σπινθήρες προκάλεσαν ανάφλεξη ξηρών χόρτων και η φωτιά επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση, καίγοντας περίπου . Καβάλα (Εγνατία Οδός, 427ο χλμ., περιοχή Γαληψού): αλλοδαπός 36 ετών οδηγούσε φορτηγό με χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης. Η παρατεταμένη έκθεση των φιαλών σε υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσε διάρρηξη και αυτοανάφλεξη, με αποτέλεσμα να αναφλεγούν τα μεταφερόμενα υλικά και να εκδηλωθεί πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε περίπου 40 στρέμματα δασικής έκτασης.

(Εγνατία Οδός, 427ο χλμ., περιοχή Γαληψού): αλλοδαπός 36 ετών οδηγούσε φορτηγό με χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης. Η παρατεταμένη έκθεση των φιαλών σε υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσε διάρρηξη και αυτοανάφλεξη, με αποτέλεσμα να αναφλεγούν τα μεταφερόμενα υλικά και να εκδηλωθεί πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε περίπου δασικής έκτασης. Ηράκλειο, Βοιωτία, Αχαΐα, Ροδόπη: καταγράφηκαν επίσης περιστατικά πυρκαγιών από αμέλεια και έγιναν συλλήψεις από τα αντίστοιχα Α.Κ.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δ.Α.Ε.Ε.

Περιοχή Ηλικία / Κατάσταση Συνέπεια Χανιά (Κουμπές) 53 ετών, ημεδαπός Σύλληψη, πρόστιμο 1.500€ Θεσσαλονίκη (Θέρμη) 66 ετών, ημεδαπός Σύλληψη, κάηκαν ~3 στρέμματα Καβάλα (Εγνατία) 36 ετών, αλλοδαπός Σύλληψη, κάηκαν ~40 στρέμματα Ηράκλειο / Βοιωτία / Αχαΐα / Ροδόπη Συλλήψεις σε περιστατικά αμέλειας Σύλληψη από Α.Κ.Α.Ε.Ε.

Η επιχείρηση των Α.Κ.Α.Ε.Ε. εστιάστηκε στο να διαπιστωθεί αν η πρόκληση των πυρκαγιών οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια. Στις συγκεκριμένες υποθέσεις, η δικογραφία σχηματίστηκε για εμπρησμό από αμέλεια και οι υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Για τους κατοίκους της Βοιωτίας η είδηση υπενθυμίζει την ευαλωτότητα της περιοχής απέναντι σε πυρκαγιές, ειδικά αυτή την περίοδο υψηλού θερμικού και φωτιάς κινδύνου. Η εμπλοκή Α.Κ.Α.Ε.Ε. σε περιστατικό στην Περιφέρεια καταδεικνύει τη σημασία της τήρησης μέτρων προφύλαξης και της αποφυγής εργασιών ή ενεργειών που μπορούν να δημιουργήσουν σπινθήρες ή ανοιχτές εστίες σε πλησίον ξηρής βλάστησης.

Πρακτικές συμβουλές που αναδύονται από την υπόθεση και έχουν άμεση εφαρμογή στην τοπική κοινότητα:

Αποφυγή οποιασδήποτε φωτιάς ή χειρωνακτικής παραγωγής κάρβουνων σε μέρες με υψηλό δείκτη κινδύνου.

Μη χρήση γεωργικών μηχανημάτων με σπινθήρες κοντά σε ξηρή βλάστηση χωρίς κατάλληλο καθαρισμό και επιτήρηση.

Μεταφορά εύφλεκτων υλικών με ασφάλεια και αποφυγή έκθεσης σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Η Δ.Α.Ε.Ε. και τα Α.Κ.Α.Ε.Ε. συνεχίζουν τις έρευνες και τις προανακριτικές ενέργειες όπου απαιτείται, ενώ οι τοπικές αρχές επισημαίνουν την αναγκαιότητα προσοχής από πολίτες και επαγγελματίες, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιών.

Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και αφορούν τα περιστατικά που ερευνήθηκαν και οδήγησαν σε συλλήψεις την ημερομηνία 15/07.