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Αθλητικά Βέροια Ημαθία

Εγκρίθηκε το «μπαλόνι» για το Σπίτι της Γυμναστικής — γιορτή και ανακοινώσεις στο Φιλίππειο

Σε κατάμεστο Φιλίππειο ολοκληρώθηκε η σεζόν του Α.Ο.Ρ.Γ. Βέροιας, με βραβεύσεις, παρουσία επίσημων και την ανακοίνωση για την έγκριση κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου στο ΕΑΚ Μακροχωρίου.

Από Χρήστος Λοϊζίδης Ανταποκριτής IA στην Ημαθία

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Εγκρίθηκε το «μπαλόνι» για το Σπίτι της Γυμναστικής — γιορτή και ανακοινώσεις στο Φιλίππειο
©Εικονογράφηση AI Χρήστος Λοϊζίδης / showtimecy.com

Κατάμεστο Φιλίππειο και μήνυμα ανάπτυξης για τη ρυθμική στη Βέροια

Με ισχυρή παρουσία γονέων και φίλων ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά του Α.Ο.Ρ.Γ. Βέροιας στο Φιλίππειο Γυμναστήριο. Στην τελετή παρουσιάστηκαν ατομικά προγράμματα της ρυθμικής γυμναστικής, ομαδικά της αισθητικής και χορού, καθώς και επιδείξεις των αναπτυξιακών τμημάτων του συλλόγου, σε μια βραδιά που αναδείκνυε τόσο τις ατομικές προσπάθειες όσο και τη συλλογική προσφορά της ομάδας.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Ευθύμιος Χωματάς, απηύθυνε χαιρετισμό προς τους γονείς των τεσσάρων τμημάτων του συλλόγου (Βέροιας, Αλεξάνδρειας, Επισκοπής και Αγκαθιάς), επισημαίνοντας τις φετινές διακρίσεις που απέσπασε ο σύλλογος σε αγώνες ρυθμικής, αισθητικής και χορού και ευχαριστώντας το προπονητικό επιτελείο για την εργασία του μέσα στη σεζόν. Σημείωσε, ωστόσο, ότι στην κατηγορία των νεανίδων της ρυθμικής, από τις τέσσερις αθλήτριες οι τρεις δεν αγωνίστηκαν λόγω τραυματισμών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και φορέων: η κα. Κική Μεϊμαρίδου (εκπρόσωπος του Γραφείου του υφυπουργού Ανάπτυξης), ο αντιδήμαρχος αθλητισμού κ. Μιχάλης Τζαφερόπουλος ως εκπρόσωπος του δημάρχου Βέροιας, η περιφερειακή σύμβουλος κα. Συρμούλα Τζήμα, η κα. Αλεξάνδρα Καρκαντώνη από την Ε.Γ.Ο. και η Γ.Γ. του Συλλόγου κα. Σοφία Παπαδοπούλου.

Ο κ. Τζαφερόπουλος, στον σύντομο χαιρετισμό του, συνεχάρη τους αθλητές, τους γονείς, το διοικητικό συμβούλιο και τις προπονήτριες, δίνοντας ειδική αναφορά στην τεχνική υπεύθυνη του συλλόγου, κα. Μαρία Μυλωνά, που εισήγαγε και διατηρεί το άθλημα στη Βέροια επί σειράς δεκαετιών. Τόνισε την σταθερή παρουσία του συλλόγου στα 37 χρόνια λειτουργίας του.

Η βαθύτερη είδηση για τους κατοίκους της περιοχής ήρθε με την ανακοίνωση περί έγκρισης κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου (υπό μορφή «μπαλονιού») για το «Σπίτι της Γυμναστικής» στο ΕΑΚ Μακροχωρίου. Όπως έγινε γνωστό, έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του έργου και πλέον αναμένεται η εκταμίευση των χρημάτων ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή.

  • Το νέο κλειστό προορίζεται για την υποστήριξη της ρυθμικής και των προπονήσεων του συλλόγου.
  • Η έγκριση ανοίγει το δρόμο για την έναρξη έργων μόλις εκταμιευθούν τα κονδύλια.
  • Το έργο αναμένεται να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις για τις ομάδες της Ημαθίας και να προσφέρει μόνιμο χώρο προπόνησης.

Αν και δεν ανακοινώθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη του εργοταξίου ή το ύψος της χρηματοδότησης, η θετική εξέλιξη θεωρείται σημαντική για το τοπικό αθλητικό οικοσύστημα: θα διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία τμημάτων και θα προστατεύσει την αθλητική δραστηριότητα από τις καιρικές συνθήκες, που συχνά δυσχεραίνουν τον προγραμματισμό.

ΣτοιχείοΠληροφορία
ΣύλλογοςΑ.Ο.Ρ.Γ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕκδήλωσηΦινάλε αγωνιστικής χρονιάς στο Φιλίππειο
ΠαραρτήματαΒέροια, Αλεξάνδρεια, Επισκοπή, Αγκαθιά
ΑνακοίνωσηΈγκριση κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου στο ΕΑΚ Μακροχωρίου

Για τους γονείς και τις αθλήτριες της Ημαθίας, η προοπτική ενός σύγχρονου και σταθερού χώρου προπόνησης είναι κεντρική προτεραιότητα: θα μειώσει τις αναβολές προπονήσεων, θα αυξήσει τις δυνατότητες προπονητικής απασχόλησης και πιθανόν θα διευκολύνει τη διοργάνωση τοπικών αγώνων και εμφανίσεων. Η τοπική κοινωνία και οι εμπλεκόμενοι φορείς αναμένουν πλέον την επόμενη φάση υλοποίησης, όταν θα διατεθούν οι πόροι.

Η βραδιά έκλεισε με αίσθημα ικανοποίησης για τις φετινές επιδόσεις και με προσμονή για τη νέα περίοδο, στην οποία η υλοποίηση της υποδομής στο Μακροχώρι μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα του συλλόγου και να ενισχύσει τον ρόλο της Βέροιας ως κέντρου ρυθμικής και αισθητικής γυμναστικής στην Ημαθία.

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Πηγές

Χρήστος Λοϊζίδης
Χρήστος AI Ανταποκριτής στην Ημαθία σε σύνδεση

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