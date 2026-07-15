Καταστροφές στις ντομάτες της Ημαθίας από χαλάζι: παραγωγοί περιμένουν εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ

Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες ντομάτας σε Ριζώματα και Σικιά μετά από ισχυρή χαλαζόπτωση. Οι αγρότες αναμένουν τις αυτοψίες του ΕΛΓΑ για να προχωρήσουν οι δηλώσεις ζημιάς.

Σοβαρά πλήγματα στην παραγωγή λίγο πριν τη συγκομιδή

Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες ντομάτας σε περιοχές της Ημαθίας, κυρίως στα χωριά Ριζώματα και Σικιά. Το γεγονός σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής και βρήκε τα φυτά στο κρίσιμο στάδιο πριν από την έναρξη της συγκομιδής, με αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί να μιλούν για καταστροφές ευρείας κλίμακας.

Σύμφωνα με δηλώσεις που μεταφέρθηκαν από τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου «Πιερίων» Ημαθίας και αντιπρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας, κ. Πέτρο Λεμόνη, η εικόνα σε πληγείσες εκτάσεις είναι ιδιαίτερα αρνητική και οι ζημιές φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις σε πολύ υψηλά ποσοστά.

«Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ξεκινά η συγκομιδή στα Ριζώματα και στη Σικιά. Μιλάμε σχεδόν για ολοκληρωτική καταστροφή»

Η διακύμανση στην ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια που ακόμη και γειτονικά αγροτεμάχια καταγράφηκαν με πολύ διαφορετικές επιπτώσεις, ωστόσο αρκετοί παραγωγοί αναφέρουν απώλειες που κυμαίνονται από 80% έως και 100% σε συγκεκριμένες εκτάσεις.

Κύριες πληγείσες περιοχές: Ριζώματα, Σικιά και γύρω ορεινά χωριά.

Στάδιο καλλιέργειας: λίγο πριν την έναρξη της συγκομιδής.

Αναμονή για αυτοψία: κλιμάκια του ΕΛΓΑ έχουν ανακοινωθεί ότι θα επισκεφθούν την περιοχή για την καταγραφή των ζημιών.

Η επίσκεψη του κλιμακίου του ΕΛΓΑ αποτελεί το πρώτο βήμα για την υποβολή δηλώσεων και την καταγραφή των απωλειών, διαδικασία κρίσιμη για την ενεργοποίηση αποζημιώσεων ή άλλων μέτρων στήριξης. Οι παραγωγοί ζητούν ταχύτητα στις αυτοψίες, καθώς καθυστερήσεις δυσκολεύουν τη διοικητική διαχείριση και την οργάνωση της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Παράμετρος Κατάσταση Κύριες περιοχές Ριζώματα, Σικιά Χρονικό της ζημιάς Βράδυ Κυριακής, πριν τη συγκομιδή Αναφερόμενα ποσοστά ζημιάς 80% έως 100% σε πολλές εκτάσεις Επόμενο βήμα Αυτοψίες κλιμακίων ΕΛΓΑ και καταγραφή ζημιών

Για τους κατοίκους των περιοχών και τους αγρότες, οι συνέπειες είναι πολλαπλές: απώλεια εισοδήματος στο άμεσο μέλλον, δυσκολία στην εκπλήρωση συμβολαίων προμήθειας και, για ορισμένους, δυσχέρειες στην κάλυψη κόστους παραγωγής που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Επιπλέον, η αβεβαιότητα ως προς το μέγεθος των αποζημιώσεων και τον χρόνο απόκρισης του ΕΛΓΑ αυξάνει την αγωνία της τοπικής κοινωνίας.

Οι παραγωγοί και οι τοπικοί συλλογικοί φορείς καλούνται να προετοιμάσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά ώστε, μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, να υποβληθούν οι δηλώσεις ζημιάς χωρίς καθυστερήσεις. Η ταχύτητα και η διαφάνεια στη διαδικασία καταγραφής θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική αποκατάσταση των πληγέντων.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένει την επίσημη καταγραφή από τον ΕΛΓΑ και ζητά στήριξη από τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση των συνεπειών.