Βέροια: Χωρίς δημοτικό κολυμβητήριο, στερούνται κολυμβητικής εκπαίδευσης τα σχολεία

Η πρωτεύουσα της Ημαθίας δεν διαθέτει δημοτικό κολυμβητήριο, με αποτέλεσμα τα προγράμματα κολύμβησης στα δημοτικά να μην υλοποιούνται, ενώ Νάουσα και Αλεξάνδρεια παρέχουν τις σχετικές υποδομές.

Έλλειμμα υποδομής με άμεσες συνέπειες για τα σχολεία της Βέροιας

Η Βέροια παραμένει χωρίς δημοτικό κολυμβητήριο, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία της πόλης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απουσία δημόσιας εγκατάστασης στερεί «εκατοντάδες παιδιά» από την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες κολύμβησης μέσα από το σχολείο.

Απουσία δημοτικού κολυμβητηρίου στη Βέροια.

στη Βέροια. Νάουσα και Αλεξάνδρεια διαθέτουν εγκαταστάσεις και υλοποιούν το πρόγραμμα κολύμβησης.

και διαθέτουν εγκαταστάσεις και υλοποιούν το πρόγραμμα κολύμβησης. Η δημοτική αρχή έδωσε προτεραιότητα στην κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου αντί για κολυμβητήριο.

Η επιλογή του δήμου να επενδύσει πρώτα σε άλλο είδος αθλητικής υποδομής καταγράφεται ως πολιτική απόφαση. Η εναλλακτική προοπτική όμως —δημόσιο κολυμβητήριο προσβάσιμο σε μαθητές, αθλητικούς συλλόγους και δημότες— θεωρείται από πολλούς πολίτες αναγκαία, δεδομένων των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών της πρωτεύουσας της Ημαθίας.

«Είναι κρίμα η πρωτεύουσα της Ημαθίας να υστερεί σε μια τόσο σημαντική αθλητική υποδομή, όταν οι ανάγκες των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας είναι δεδομένες.»

Η δημόσια συζήτηση περιλαμβάνει και τη στάση ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κολύμβησης: στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως ιδιώτης εξέφρασε αντίθεση στην κατασκευή δημοτικού κολυμβητηρίου, προβάλλοντας τη δική του πρωτοβουλία. Το ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η σχέση δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών στον αθλητισμό και η ανάγκη για υποδομές που θα εξυπηρετούν το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.

Τοπικές συνέπειες και προεκτάσεις

Η έλλειψη δημοτικής πισίνας έχει πολλαπλά αποτελέσματα στην καθημερινότητα: α) τα σχολεία χάνουν μέρος του φυσικού προγράμματος διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης, β) οι γονείς και οι σύλλογοι αναγκάζονται να αναζητούν ιδιωτικές λύσεις ή να μετακινούν μαθητές σε όμορους δήμους, γ) οι τοπικές αθλητικές ομάδες περιορίζονται στην ανάπτυξη προγραμμάτων κολύμβησης. Η ύπαρξη δημόσιας εγκατάστασης θα αύξανε τις επιλογές και την προσβασιμότητα στον αθλητισμό για όλους τους κατοίκους.

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Για την τοπική κοινωνία το ερώτημα δεν είναι μόνο τεχνικό· αφορά προτεραιότητες χρηματοδότησης και σχεδιασμού αθλητικών χώρων. Η συζήτηση για το ποια έργα εξυπηρετούν καλύτερα την εκπαιδευτική και αθλητική πολιτική της πόλης θα συνεχιστεί, ενώ οι σύλλογοι, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς αναμένεται να ζητήσουν σαφέστερο χρονοδιάγραμμα και δεσμεύσεις από τη δημοτική διοίκηση.

Η δημιουργία δημοτικού κολυμβητηρίου στην πόλη παραμένει ένα αίτημα που συνδέεται με την ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό και την ασφάλεια των παιδιών. Όσο δεν υπάρχει δημόσια λύση, η Βέροια θα υστερεί σε μια βασική αθλητική υποδομή σε σύγκριση με γειτονικούς δήμους.