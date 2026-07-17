Στιγμιότυπα και οικονομικός αντίκτυπος: το 3on3 που μετέτρεψε την Πλατεία Ωρολογίου σε παλμό για τη Βέροια

Το αθλητικό φεστιβάλ Toliopoulos 3on3 Veria by SUPERBET ολοκλήρωσε τις δραστηριότητές του στη <strong>Βέροια</strong>, φέρνοντας χιλιάδες επισκέπτες στην καρδιά της πόλης και καταγράφοντας άμεσες συνέπειες στην τοπική οικονομία και κίνηση.

Τέσσερις ημέρες μπασκετικού γεγονότος στο κέντρο της πόλης

Με θετικό απολογισμό ολοκληρώθηκε το Toliopoulos 3on3 Veria by SUPERBET 2026, σειρά εκδηλώσεων που για τέσσερις ημέρες έδωσαν έντονο αθλητικό χρώμα στην Βέροια. Η Πλατεία Ωρολογίου μετατράπηκε σε χώρο αγώνων και κοινωνικής συνάντησης, με χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες να παρακολουθούν τα παιχνίδια και να συμμετέχουν στις παράλληλες δραστηριότητες.

Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι η εκδήλωση είχε πολλαπλό αντίκτυπο: από την προσέλκυση κοινού και τη δημόσια ζωή μέχρι την τόνωση επιχειρήσεων της περιοχής. Ξενοδοχεία και καταστήματα στην πόλη ανέφεραν αυξημένη κίνηση, στοιχείο που επιβεβαιώνει την οικονομική επιρροή του θεσμού στο κεντρικό εμπορικό κομμάτι της Βέροιας.

Κοινωνική διάσταση: συμμετοχή οικογενειών και παιδιών σε εκδηλώσεις και δοκιμαστικά.

συμμετοχή οικογενειών και παιδιών σε εκδηλώσεις και δοκιμαστικά. Αθλητική προβολή: παρουσία γνωστών παικτών του ελληνικού μπάσκετ και τοπικών ομάδων.

παρουσία γνωστών παικτών του ελληνικού μπάσκετ και τοπικών ομάδων. Οικονομικό όφελος: ενίσχυση του κέντρου της πόλης, πληρότητα σε καταλύματα και αύξηση του τζίρου σε καταστήματα.

Στην επίσημη ανακοίνωση της διοργάνωσης περιλαμβάνονται ευχαριστίες προς τους φορείς που στήριξαν την προσπάθεια, με αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα της δημοτικής αρχής που συνεργάστηκαν για την επιτυχία της. Η ομάδα των διοργανωτών εκφράζει την επιθυμία το event να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός για την περιοχή.

«Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Toliopoulos 3on3 Veria by SUPERBET 2026 ... για τέσσερις ημέρες έδωσε στην πόλη έναν ξεχωριστό αθλητικό παλμό, γεμίζοντας την Πλατεία Ωρολογίου με κόσμο, ενέργεια, χαμόγελα και μοναδικές μπασκετικές στιγμές.»

Η συμμετοχή του Δήμου Βέροιας —με συγκεκριμένες αναφορές στον Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, τον Μιχάλη Τζαφερόπουλο και τον Καλλίστρατο Γρηγοριάδη— κρίνεται καθοριστική για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση της διοργάνωσης. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι εθελοντικές ομάδες, περιγράφονται ως βασικά στοιχεία που εξασφάλισαν την άρτια διοργάνωση.

Τομέας Παρατηρούμενη επίπτωση Τουρισμός / Διαμονή Αυξημένη πληρότητα ξενοδοχείων Λιανικό εμπόριο / Εστίαση Αυξημένη επισκεψιμότητα και τζίρος Κοινωνία Δημιουργία μαζικής εκδήλωσης στην καρδιά της πόλης

Για τους κατοίκους της Βέροιας τα οφέλη ήταν πολλαπλά: άμεση ψυχαγωγία και πολιτιστική ζωή στο κέντρο της πόλης, αλλά και ενίσχυση τομέων της τοπικής οικονομίας. Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι η εδραίωση του τουρνουά και η οργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων που θα φέρνουν επισκεψιμότητα σε τακτική βάση.

Η ανακοίνωση κλείνει με ευχαριστίες προς τους χορηγούς, τους υποστηρικτές και τους εθελοντές και με ρητή ανανέωση του ραντεβού για το 2027, στέλνοντας μήνυμα συνέχειας για έναν αθλητικό θεσμό που μπορεί να διαμορφώσει ετήσιες ροές επισκεπτών στην πόλη.